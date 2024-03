Jessi Uribe da sorpresiva declaración sobre el "embarazo" de Paola Jara

Una de las parejas más seguidas de la farándula colombiana es la conformada por los cantantes de música popular Jessi Uribe y Paola Jara, ambos comenzaron un romance hacia el año 2020, aunque muchos afirman que tras su colaboración en la canción 'Como si nada' fue que comenzó la química entre ellos.

Cabe resaltar que la pareja ha sido blanco de críticas, pues su relación comenzó con el fin de sus otras relaciones, pero la más sonada fue la ruptura del cantante con su exesposa Sandra Barrios. Jessi no ha dado muchos detalles de ese momento, pero algunos creen que su amorío con Paola sucedió mientras estaba casado.

Las especulaciones siempre han rodeado a la pareja, que ha demostrado ser mucho más fuerte que las criticas, dejando de lado los insultos y las malas vibras de algunos haters y centrándose en sus carreras y matrimonios, demostrando que a pesar de estar casados cada uno sigue luchando por sus seños en la música.

Sin embargo, uno de los rumores que ha tomado mucha fuerza es del supuesto embarazo de Paola Jara, especulaciones alimentadas por sus seguidores quienes desean que la pareja tenga una familia, pero este esto ninguno de los dos se había pronunciado, hasta que el cantante contestó a una de las preguntas de un seguidor en una dinámica en su cuenta oficial de Instagram.

El fanático le dejó la siguiente inquietud en la caja de preguntas: “¿Es cierto que Paola Jara está embarazada?”, teniendo la suerte de que Uribe quiso responderle, aunque lo hizo de manera sarcástica y jocosa, incluso para muchos molesto, pero lo cierto es que fue contundente con su mensaje.

El cantante respondió: “Sí, Paola lleva cinco años embarazada, ¿y qué?”, haciendo alusión de que no es la primera vez que se crea ese rumor entre la pareja y desmintiendo que sea verdad, aunque esto son solo interpretaciones de su respuesta, pues su respuesta es ambigua y no da claridad sobre si es verdad o no. Por el momento siguen sacando música y haciendo presentaciones cada vez más importantes.

