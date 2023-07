Rauw Alejandro habla por primera vez de rumor de infidelidad a Rosalía: "No podría quedarme callado"

Rauw Alejandro rompió el silencio en las últimas horas sobre el rumor, que ha venido rondando hace varias semanas en redes sociales, acerca del fin de su relación con Rosalía por una supuesta infidelidad.

El artista puertorriqueño se pronunció a través de sus stories de Instagram para, según él, explicar que nunca le fue infiel a la española; confirmó que pusieron fin a su compromiso meses atras.

"Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso", escribió el artista.

Y agregó: "Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad. Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir", sostuvo.

Vale la pena mencionar que, según se especula en la prensa internacional, Rauw Alejandro le habría sido infiel a Rosalía con la modelo y exparticipante de 'El Desafío' Valeria Duque.

Según dicen, la colombiana habría pasado una noche junto al puertorriqueño luego de asistir a uno de sus conciertos y aunque no habría trascendido, Duque le habría contado a una amiga y esa amiga a otra amiga, lo que generó el rumor que finalmente llegó a las redes sociales.

A pesar de esto, los seguidores de la pareja tenían la esperanza de que se tratara de una estrategia de marketing relacionada con el lanzamiento de un nuevo tema musical de los artistas; sin embargo, y tras la pronunciación de Rauw, se confirmó su ruptura.

Por su parte, Rosalía no ha hablado del tema, pero según sus fanáticos, sí se le ha dejado ver afectada en varias de sus recientes presentaciones, al parecer, por la separación con reguetonero, con quien duró tres años.

¿Quién es Valeria Duque, la mujer con la que relacionan a Rauw Alejandro?

Valeria Duque es una modelo paisa, quien ha sido reconocida por su participación en varios video musicales y en el 'Desafío Superhumanos' de Caracol Televisión. La joven, que decidió cerrar sus redes sociales tras el escándalo, cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram. Allí usualmente compartía contenido sobre vida como deportista y modelo.

Por el momento se desconoce algún tipo de pronunciación de Valeria en la que confirme o desmienta su cercanía "fugaz" con Rauw Alejandro.

