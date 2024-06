Sara Uribe narra historia de maltrato: ”Pensaba que era normal”

Sara Uribe es una de las modelos y presentadoras más reconocidas del país, así mismo una de las más bellas, y aunque su carrera en la televisión ha tenido una pausa, es una mujer muy activa en las redes sociales, en las que se ha logrado mantener a flote y generando ingresos.

La antioqueña tiene un pequeño hijo llamado Jacobo, el cual nació del amor entre la modelo y el exfutbolista colombiano Freddy Guarín, con quien vivió un tiempo cuando este jugaba en China. Si bien ella nunca ha dado detalles de su relación, un video que subió a su cuenta de Instagram puso a todos a especular.

En el metraje, Uribe decidió contar una experiencia, en la que de acuerdo con su relato, el tema central era la violencia contra la mujer, que si bien no comprende un maltrato físico, si es un maltrato psicológico que muchas mujeres pasan, sembrando la duda de a qué pareja se refiere.

Sara Uribe relata anécdota de maltrato

Sara comenzó contando de que tenía un amor que aparentemente era muy bueno, pero que con el tiempo fue cambiando: “Yo tenía un buen amor, por el que hacía todo, por el que dejé a mi familia, a mis amigos y me fui a vivir a otro país… Ese buen amor me hizo creer que yo era el amor de su vida. Nos casamos, una boda de ensueño… Pero se me olvidó contar con él… Me di cuenta de que mi esposo no quería un hogar conmigo”.

Al parecer a este hombre le molestaba casi todo de ella, su cabello, su físico, su forma de ser, incluso llegando al punto de descaradamente compararla con otras mujeres, haciéndola pensar que era su culpa: “Me decía cosas como: ‘No me gusta como te vistes, no me gusta como cocinas, tienes barriga, te deberías mantener maquillada, yo veo muchas mujeres bonitas en la calle y llego y pues te veo a ti, parece que tuvieras un cuerpo que no es tuyo‘… empecé a notar que se irritaba fácilmente, yo pensaba que eso era normal”.

Finalmente, la modelo aclaró que no era una historia propia, sino que una de sus seguidoras se la confió, para que ella la contara, la difundiera y creara conciencia del maltrato a la mujer, ya que es más común de lo que creemos y muchas de ellas lo esconden y lo normalizan. Con este video Sara Uribe dio un mensaje claro sobre el buen trato y las relaciones sanas.

