Sara Uribe desata polémica al decir que entregará la custodia de su hijo: "Me engordé"

La reconocida y talentosa modelo paisa Sara Uribefue centro de atención el fin de semana debido a un video en el que hizo un sorpresivo anuncio sobre entregar la custodia de su hijo; esto desató opiniones a favor y en contra de su postura.

Se trata de un video publicado el domingo 19 de mayo en la cuenta de Instagram de la modelo y en el que de forma muy seria dice que entregará el cuidado de su hijo a su papá; además describe un panorama que resulta muy familiar para miles de mujeres que escuchan dichos argumentos y justificaciones por parte de los papás de sus hijos.

“He decidido entregarle la custodia de mi hijo a su padre para que él lo cuide. Pues yo tengo muchísimas cosas que hacer. Tengo muchos proyectos que dejé a un lado por ser mamá. Como todos saben, yo dejé la televisión, el modelaje, me engordé, perdí mi libertad", inicia explicando Sara Uribe.

Inmediatamente la modelo dice que le llegó una nueva oportunidad en el amor "y yo también tengo que dedicarle tiempo a mi nueva pareja. La única relación estable que yo venía cultivando hace como dos años era con Jacobo y yo no he tenido tiempo para salir de rumba con mis amigos, no puedo viajar a donde quiera; tampoco he podido comprarme lo que me gusta por mucho tiempo".

Por último expresa que no se olvidará de su hijo a quien le responderá con cuota de alimentos, siempre y cuando cuente con trabajo, y que irá "a verlo cada vez que pueda, es más, cada fin de semana estaría ahí, eso sí, si yo no tengo planes, porque si yo tengo planes, le voy a decir a su papá que surgió algo superimportante, que si me lo va a cuidar”.

Estas declaraciones iniciales desataron infinidad de comentarios sobre la "irresponsabilidad de Sara con su hijo", pues rápidamente los usuarios relacionaron la situación con su expareja Fredy Guarín, con quien tuvo a su hijo Jacobo, y de quien comenzaron a especular que se lo iba a entregar para dedicarse a los novios y la rumba.

¿Sara Uribe le va a entregar su hijo a Fredy Guarín?

Sin embargo, basta con ver el video completo para entender a profundidad las razones de la modelo quien utilizó un tono sarcástico para reflejar la realidad de muchas mujeres que en la actualidad son blanco de críticas y señalamientos por no estar 100% con sus hijos y dejarlos al cuidado de los progenitores.

Mientras tanto son cientos, o miles de padres quienes se desentienden del cuidado de sus hijos con el argumento de que no tienen tiempo para cuidarlos ya que deben atender situaciones de trabajo y amorosas, un tema del que a los hombres no se les juzga como a las mujeres.

“¿Les pareció raro cierto? Ay no, mala madre. Porque es que si lo hace una mujer es super raro, pero si lo hace un hombre es tan normal. Si la mamá viaja es super mala, la mala madre. Si la mamá sale de rumba es la mala madre. Si la mamá tiene novio es la mala madre. Pero saben qué, señores, inviertan entonces los papeles”, expresó la presentadora paisa quien además dejó entrever que su intención no es entregar la custodia de su hijo sino hacer un reflexión.

Pues Sara Uribe lo que busca con su video es generar conciencia sobre la diferencia de percepciones entre mamá y papá y la inequidad al normalizar que un papá pueda tener vida sin su hijo, mientras la mamá es señalada si se atreve a hacerlo.

Por último la modelo paisa envió una reflexión y un mensaje de felicitación a las mamás que día a día ejercen su labor por encima del trabajo, los amigos, la vida social y sentimental.

