Sebastián Yatra y Aitana: ¿Confirman reconciliación en su nuevo video?

El cantante colombiano Sebastián Yatra y la bellísima artista española Aitana lanzaron el jueves pasado su canción ‘Akureiry’. Nombre que hace referencia a una ciudad de Islandia, donde se grabó parte del video, y además donde Aitana celebró hace un año su cumpleaños 24, junto a Yatra.

La canción, pero sobre todo el videoclip, ha generado un vaivén de emociones por parte de sus fanáticos. Pues diferentes escenas confirmarían que están unidos de manera sentimental nuevamente. Y es que antes de que el video musical saliera a la luz, ambos publicaron en sus cuentas de Instagram una foto en la que se veían muy contentos esperando que llegara la hora del lanzamiento.

Y es que recordemos que, en noviembre del año pasado, se conoció que el colombiano y la española habían decidido dar por terminada su historia de amor. Un hecho que dejó muy mal parado a Sebastián ante el mundo, pues días después se le vio a Aitana muy afectada durante su presentación en Colombia, y no conforme, meses después, éste durante una entrevista declaró que se le hacía muy difícil estar mucho tiempo en una relación pues le costaba ser fiel.

Por tal razón, hay quienes no han perdido la oportunidad de escribirle a Aitana en sus redes sociales “AMIGA DATE CUENTA”, “ Yatra no la merece”. No obstante, todo parece indicar que sus sentimientos sobrepasan cualquier obstáculo o comentario incómodo, pues un día después de su tan esperado lanzamiento, Yatra publicó en su cuenta de Instagram un carrusel de imágenes que incluye una foto en la que se le ve acompañado de la cantante, durante un partido de Los Lakers.

Aitana por su parte, también realizó una publicación en la que le agradeció al colombiano por creer en ella desde el principio, y por acompañarla en el camino, haciendo énfasis que no ha sido fácil.

“@sebastianyatra , por acompañarme en el camino desde que literalmente empecé, por confiar en mi desde el principio… no ha sido un camino fácil (está clarísimo jajajaja) pero ahí has estado siempre tú 😇 está es la tercera canción que sacamos juntos, sabes que te admiro como artista pero sobre todo como persona. Gracias por haber hecho realidad este sueño de colaboración que empezamos en Islandia y acabamos en México, esta canción que se va a quedar ya marcada en el corazón de muchas personas (lo sé)”.

Ahora la pregunta es: ¿Creen ustedes en las segundas oportunidades?

