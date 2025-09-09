¡Sí, quiero otra vez! Koral Costa y Omar Murillo anuncian boda soñada en España

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, la creadora de contenido Koral Costa sorprendió a sus seguidores al anunciar que volverá a casarse con su esposo, el reconocido actor Omar Murillo. La noticia se hizo pública el pasado 8 de septiembre, cuando Costa reveló que la boda se celebrará en España, un país que siempre soñó como escenario para este momento tan especial.

El anuncio vino acompañado de unas emotivas palabras que Murillo le escribió en una carta: “Esposa, ¿recuerdas que ya te había pedido matrimonio, te entregué el anillo y Nelson Velásquez fue mi cómplice y testigo frente a 500 personas?

Hoy quiero confirmarte que tengo todo listo para que cumplas tu sueño: casarte en España. Aunque ya somos esposos por lo civil, deseo que tengas la boda que tanto anhelas, con la bendición de Dios. Todo está preparado para que ese día sea inolvidable”.



Esta pareja, considerada una de las más sólidas del mundo del entretenimiento en Colombia, ha demostrado que su relación va mucho más allá de la fama. En una entrevista para Los Enredados, formato de Caracol Televisión y La Red.

Ambos confesaron que comenzaron a vivir juntos apenas tres días después de conocerse, debido a que Costa no tenía dónde pasar la noche. Desde entonces, se han convertido en un equipo inseparable, apoyándose mutuamente tanto en su vida personal como en sus proyectos profesionales.

Emocionada, Koral no dudó en presumir el tercer anillo que le entrega Murillo desde que inició su historia de amor, mostrando su felicidad por dar un paso más en su relación. La propuesta generó gran revuelo en redes sociales, donde sus seguidores no tardaron en reaccionar con mensajes cargados de cariño:

“Así es mi negro ¡Qué emoción, mi diva, felicitaciones!”, “Te mereces lo mejor y un amor único como el que tienes”, “¡Que viva el amor y esas personas que te hacen llorar, pero de alegría!”, fueron algunos de los comentarios más destacados.

Además de este importante anuncio, la pareja ha dado de qué hablar por otras decisiones que han tomado juntos. Hace apenas unos meses, en julio de 2025, revelaron que después de 16 años de relación decidieron hacer un voto de castidad.

Comprometiéndose a no tener intimidad durante un periodo de seis meses a un año. Esta noticia generó opiniones divididas entre sus seguidores, quienes se mostraron sorprendidos pero, en su mayoría, admiraron la fortaleza y espiritualidad detrás de la decisión.

Con esta nueva boda en camino, Costa y Murillo reafirman su amor y la estabilidad que los ha caracterizado durante más de una década, demostrando que, a pesar del tiempo y los retos, la complicidad y el compromiso son la base de su historia.

