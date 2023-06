¡Sin pelos en la lengua! Carlos Giraldo dice lo que piensa sobre la relación de Alina Lozano y Jim

La semana pasada la actriz colombiana Alina Lozano estuvo de visita en Kallejiando, junto a su novio, el creador de contenido Jim Velásquez. Ahí 'la pareja del momento' reveló detalles de su relación, su compromiso y su matrimonio, el cual según el joven, la idea es que se lleve a cabo en unos tres meses ya sea en Villa de Leiva o en alguna playa de Colombia.

Cabe resaltar que la relación de Alina con Jim, ha sido muy cuestionada, pues hay quienes aún no pueden creer que un oven de 22 años se haya fijado en una mujer de casi 60. Sin embargo, bien lo dice un famoso dicho popular: "Para el amor no hay edad", y al parecer ellos lo tienen muy claro, pues lo cierto es que Alina se ve muy contenta al lado de su prometido, y tal como lo expresó en este programa, Jim llegó a su vida para darle una nueva esperanza en el amor, pues lo cierto es que ella hace un buen tiempo había dado por cerrado este tema.

Y aunque si bien, en distintas ocasiones la actriz ha manifestado que la única opinión que le interesa es la de su hijo, durante su visita a La Kalle, aprovechó para preguntarle a el periodista Carlos Giraldo, cuál era su opinión real sobre su amorío con Jim; a lo que 'Giri' como le dicen muchos de cariño, no dudó en responder 'sin pelos en la lengua'.

“Me parece fantástica, me parece maravillosa, porque sé que eres una mujer muy seria. Entonces esto es un ejemplo para una sociedad que es tan machista y así demostrar que el amor no tiene una edad, no tiene fecha en el calendario, como lo dicen las grandes canciones y los grandes compositores”.

Alina registró el momento en video y hace poco lo compartió en su cuenta de Instagram donde cuenta con una comunidad compuesta por 300 mil seguidores.