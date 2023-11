Vocalista de Cafe Tacvba es señalado de no reconocer una hija

El vocalista de la agrupación mexicana Café Tacvba, Ruben Albarrán, se ha visto envuelto en un escándalo, luego de que hace unos días la actriz Ofelia Medina, señalara que el artista no ha reconocido una hija que tiene su sobrina, Andrea Medina, quien por un tiempo fue pareja del 'rockstar'.

Si bien, el intérprete de canciones como ‘Eres’, ‘La Ingrata’ y ‘Cómo te extraño’, ha mantenido su vida personal alejada del ojo público, y por ende las redes sociales; no obstante, en esta ocasión, se vio en la necesidad de manifestarse ante la situación.

Ruben, quien actualmente tiene 56 años, usó varias historias de Instagram, para solicitarle a sus seguidores y a los diferentes medios de comunicación, respetar su privacidad, aclarando que él ha respondido con sus deberes.

"Quiero enfatizar que no descuido mis responsabilidades y deberes en conformidad con la legislación vigente. Estas acciones son minuciosamente evaluadas por las autoridades encargadas de estos asuntos".

Así mismo, el hombre señaló que no entraría en detalles respecto a las acusaciones, pero sí aclaró que su silencio, no quería decir que estuviese aceptando o admitiendo los señalamientos.

Así mismo, el intérprete manifestó que las acusaciones "parecen estar motivadas por un claro intento de desinformar y generar antagonismo, sin considerar las serias consecuencias que esta acarrea para las partes involucradas".

Ante el hecho, y pese a la solicitud de Albarrán, algunos de sus seguidores no se han quedado con las ganas de opinar, y han expresado que "no puede ser posible que sea un activista de tantas causas bonitas, como por ejemplo, defender los derechos de los animales; y no sea responsable de su hija, quien debería ser su prioridad".

