Yailín le quitó el apellido de Anuel AA a su bebé Cattleya y la acusan de resentida

Yailín La Más Viral ha vuelto a ser tendencia, luego de que se conociese la polémica decisión que tomó de quitarle a su hija el apellido paterno, luego de las declaraciones del rapero Anuel AA , las cuales al parecer no cayeron nada bien en la cantante.

Recordemos que a tan solo unas semanas del nacimiento de Cattleya, el rapero sorprendió a todos los seguidores de la pareja con el anuncio de su separación, sin embargo, dejó claro que estaría tanto para su bebé como para ella, diciendo incluso que se sentía “parte dominicano”.

El primer gran enfado de la cantante vino cuando Anuel AA publicó en su cuenta oficial de Instagram , una foto acompañada de un polémico mensaje, en el que admitía ser el padre de una bebé que habría tenido con Melissa Valencilla: “No puedo ni dejaré ninguna hija abandonada nunca. No importan las circunstancias de cómo pasó todo, mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar una hija”, escribió el puertorriqueño.

Además, a esto se le suma que el cantante ha estado lanzando directas e indirectas a su exnovia, la también cantante del género urbano, Karol G , quien tuvo un rifirrafe con Yailín. Anuel lanzó una canción mencionando a la colombiana, dio entrevistas donde pareciera dejar claro que la extraña y ha subido publicaciones jocosas en las que deja claro que piensa en la antioqueña.

Al parecer todo esto ha hecho que la dominicana se distancie aún más del cantante y hasta parezca que se lleven mal, razón por la cual habría decidido tomar una drástica decisión, que sería cambiarle a su hija el apellido, esto lo dio a conocer al subir una foto tagueando la cuenta de Instagram de su bebé, la cual ya no aparece con el apellido Gazmey, sino Cattleya Guillermo, como su madre.

En los comentarios de la publicación, algunos internautas le han dicho a la dominicana que parece resentida por lo que está ocurriendo con Karol G: "Madre mía vio a Karol G con la sobrina y se le activó la maternidad, la inseguridad se nota eh", "No encuentra cómo apagar el sonido", "Ni con toda la brujería del mundo, pudiste con anuel".

