Yeferson Cossio terminó su relación con Carolina Gómez tras dos meses de su compromiso

Lo que parecía un cuento de hadas terminó en un adiós, ya que, a menos de dos meses de haber anunciado su compromiso con bombos y platillos, Yeferson Cossio confirmó que su relación con Carolina Gómez llegó a su fin.

La noticia, como era de esperarse, dejó a sus seguidores con el corazón en la mano y llenó las redes sociales de mensajes de sorpresa , apoyo y, claro, muchas preguntas.

El influencer paisa, reconocido por su contenido irreverente y su estilo directo, f ue quien dio a conocer la ruptura a través de un en vivo en sus redes sociales. Con tono tranquilo y sin rodeos, explicó las razones del fin de esta etapa amorosa que tanto había ilusionado a sus fans.

Yeferson Cossio revela si hubo infidelidad

Durante la transmisión, Yeferson Cossio fue claro: “Caro y yo decidimos cortar la relación hace dos semanas, pero no hubo infidelidad de ninguna de las dos partes”. El creador de contenido quiso aclarar la situación antes de que los rumores tomaran fuerza, pues algunos seguidores ya habían notado que la pareja dejó de seguirse en redes sociales.

El antioqueño explicó que las diferencias entre ambos comenzaron a hacerse evidentes: “ Al principio teníamos unos acuerdos, pero ya no estábamos en la misma onda. Nuestras vidas empezaron a tomar rumbos diferentes”. Con esa sinceridad que lo caracteriza, dejó claro que, aunque ya no están juntos, no hay resentimientos.

Lejos de lo que muchos esperaban, no hubo drama ni peleas públicas . Todo indica que fue una decisión madura, basada en el respeto mutuo. Ambos, según dijo Cossio, están enfocados en su bienestar emocional, priorizando su crecimiento personal.

Yeferson Cossio le había pedido matrimonio a Carolina Gómez

El pasado 14 de febrero, en plena celebración de San Valentín, Yeferson Cossio sorprendió a Carolina con una propuesta de matrimonio digna de película. En una sala de cine privada, con sus familiares más cercanos presentes, proyectó en pantalla la famosa pregunta: “¿Te quieres casar conmigo?”. Ella, emocionada, dijo que sí.

El anillo, que brillaba tanto como sus ojos ese día, se convirtió en el símbolo de un amor que parecía eterno . Las redes sociales estallaron con imágenes de la pareja abrazada, llorando de felicidad. Muchos ya fantaseaban con la boda del año.

Sin embargo, el amor no siempre sigue el guion ideal. Aunque el compromiso prometía una larga historia juntos, el tiempo les mostró que sus caminos iban por direcciones distintas . A pesar de la ruptura, los seguidores de ambos han inundado sus perfiles con mensajes de apoyo, deseándoles lo mejor en sus nuevas etapas.

Con esta inesperada noticia, Yeferson Cossio demuestra, una vez más, que prefiere hablar con franqueza antes de alimentar especulaciones . Aunque su historia con Carolina Gómez haya terminado, sus fanáticos confían en que lo mejor está por venir para ambos. Porque en el amor, a veces, también se vale soltar.

