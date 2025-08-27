Horóscopo del 28 de agosto para todos los signos, ¿quiénes irradiarán luz en septiembre?

Hoy, 28 de agosto, el cielo envía señales claras para muchos de los doce signos zodiacales. La energía se mueve con fuerza y abre la puerta a mensajes sutiles, casualidades que parecen no serlo y oportunidades que, si se toman en serio, pueden marcar el rumbo del próximo mes.

Aries (21 de marzo al 20 de abril)

El fuego de Aries se enciende con fuerza. Es un día perfecto para negociar, cambiar de rumbo y atreverse a dar ese paso que llevaba tiempo postergando. Además, la intuición estará más fina de lo normal.



Tauro (21 de abril al 20 de mayo)

Tauro comienza a sentir que los cambios que tanto temía pueden convertirse en aliados. Mantener el enfoque será la clave para cerrar bien el mes.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Los geminianos estarán muy conectados con lo espiritual. Hoy todo mensaje, palabra o coincidencia tendrá un sentido más profundo del que aparenta.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

El cangrejo encontrará un terreno fértil para acuerdos, firmas o proyectos en sociedad. Es buen día para sentarse a conversar y dejar las cosas claras.

Leo (23 de julio al 23 de agosto)

El signo del león brilla en el trabajo y en lo personal. Sentirá más libertad y espontaneidad que de costumbre, lo cual abre la puerta a nuevas experiencias.

Virgo (24 de agosto al 22 de septiembre)

Con el Sol de su lado, Virgo arranca con claridad mental. Hoy la enseñanza, el aprendizaje y el intercambio de ideas están a su favor.

Libra (23 de septiembre al 23 de octubre)

El equilibrio de Libra se prepara para un septiembre movido. Es un día de reflexión y preparación, más que de acción.

Escorpio (24 de octubre al 22 de noviembre)

Escorpio sentirá la necesidad de hacer ajustes internos. El día invita a escucharse y tomar decisiones en silencio.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)

La vida social del arquero comienza a tomar fuerza. Amigos, encuentros y proyectos grupales empezarán a darle más alegría.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

La cabra mantiene firme su paso hacia metas de largo plazo. Hoy es ideal para planificar y organizar.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

Los acuarianos estarán más receptivos que nunca a señales del universo. Su intuición será su mejor brújula.

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

La sensibilidad de Piscis lo conectará con mensajes profundos. Es un día en el que los sueños y corazonadas cobran protagonismo.

Más allá de lo que ocurra hoy, septiembre se perfila como un mes positivo para varios signos. Virgo sentirá una renovación después de semanas algo pesadas, mientras que Sagitario se prepara para vivir experiencias sociales que lo llenarán de optimismo.

Cada signo tiene su propio camino, pero el mensaje común es claro: el mes que comienza es una oportunidad para abrirse a lo nuevo, dejar atrás cargas y atreverse a brillar.