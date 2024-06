Los 5 signos con más probabilidades de sufrir en el amor

Es claro que cada persona percibe el amor de manera distinta, pero según la astrología existen ciertos rasgos en las personalidad de estos signos que los hace más propensos a sufrir por amor. Esto se debe a la influencia de ciertos astros en la carta astral, la cual se configura con los datos de nacimiento: fecha, hora y lugar del mundo.

De esta manera, todas las personas viven el amor de forma particular. Mientras algunas son más apegadas emocionalmente a una pareja, otras pueden necesitar más espacios de soledad.

Lo cierto es que existen signos que pueden sufrir las decepciones amorosas más que otros e incluso puede costarles adaptarse a una vida en pareja. Si tu signo del zodiaco es Capricornio, Sagitario, Acuario, Virgo o Escorpio no te tenemos muy buenas noticias pues eres de los que más posibilidades tienes de sufrir en el amor.

No se trata del destino. Según astrólogos se debe a que tienes mayor tendencia a enamorarte de quienes no te corresponden, no sienten lo mismo por ti o simplemente comparten visiones distintas de la vida y a veces el que se te vuelvan un reto lo que hace es hacerte sufrir aún más, tratando de conquistar un imposible.

Publicidad

Lo cierto es que si bien se viven experiencias placenteras en el amor, también pueden surgir obstáculos o incompatibilidades. Estas terminan dañando y desgastando la relación o causando dolor a una o ambas personas del vínculo. Estos son los signos que más sufren.

Los signos que más sufren en el amor /Foto: Lexica IA

Estos son los 5 signos que más sufren en el amor

Publicidad

Escorpio

El compromiso inquebrantable de Escorpio y su profundo análisis de cada situación que los rodea los hacen propensos a una intensa fijación en sus intereses románticos. Su deseo de una conexión profunda a veces puede convertirse en una obsesión, lo que los lleva a invertir toda su energía en conquistar a alguien que tal vez no corresponda a sus sentimientos.

Sagitario

Con una sed insaciable de aventuras y exploración, los Sagitario abordan el amor con un optimismo ilimitado. Sin embargo, su inclinación por romantizar situaciones puede llevarlos a perseguir fantasías inalcanzables en lugar de relaciones factibles. Su confianza es admirable, los Sagitario deben permanecer firmes para evitar caer en ilusiones de amor que tal vez nunca se materialicen.

Publicidad

Capricornio

Este signo no tiene al amor dentro de sus prioridades, pero cuando se enamora es uno de los más tiernos y detallistas. Para entregarse al romance, cada nativo capricornio necesita una retroalimentación o reciprocidad en lo que da y recibe. El sufrimiento aparece cuando detectan que su pareja no está en la misma sintonía o que no es transparente con sus acciones e intenciones. La hipocresía es el desencantamiento de las personas de este signo.

Publicidad

Acuario

El amor para los acuarianos viene de la mano de la conexión ideológica con una persona. Estas personas se sienten atraídas por parejas que respeten su libertad y sus pensamientos. Como son un poco desapegadas emocionalmente, sufren cuando un compañero cuestiona su forma de ser.

El amor se transforma en sufrimiento para Acuario cuando la pareja no logra entender su forma de vida, cuestiona sus rutinas y hábitos, y su manera de vivir el amor en libertad.

Virgo

Publicidad

Los regidos para el signo de Virgo viven el amor como una puesta al servicio de su pareja. Pero lo hacen cuando creen que conocieron a fondo a la otra persona, ya que son bastante desconfiados y cautelosos en mostrar sus emociones o afectos.

Conocer a su compañero lleva tiempo para Virgo. Los nativos de este signo pueden sufrir si se sienten presionados o apurados. Pero también pueden pasarla mal si la otra persona no valora sus gestos de amor.

Publicidad

Puedes ver: Ke chimba conocerte: Yeison Jiménez, sacrificios, secretos y su afán de ser un padre ejemplar