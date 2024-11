Ricardo Morales en Popular al Parque, ¿qué hace antes de subir al escenario?

El escenario de Popular al Parque vibró con la presencia de Ricardo Morales, un artista que no solo destaca por su potente voz, sino también por su autenticidad y conexión con el público.

En esta ocasión, Morales llegó al evento con un atuendo impecable: un traje azul aguamarina combinado con camisa y tenis blancos, un look que armonizó perfectamente con la vibra festiva del evento.

Antes de su presentación, el cantante concedió una entrevista exclusiva en la que compartió los elementos esenciales que lleva consigo en su maleta antes de cualquier concierto.

Entre ellos, mencionó con humor y sinceridad productos como laca y vitamina C, destacando que siempre se preocupa por su imagen y bienestar.

Más allá de los objetos físicos, Morales reveló detalles íntimos sobre su rutina previa a los conciertos.

"Siempre recuerdo todas las veces que le he pedido a Dios, de rodillas, que me vaya súper bien", confesó. Este ritual de gratitud y conexión espiritual lo llena de confianza y felicidad. "No me siento nervioso; por el contrario, estoy muy feliz y orgulloso de todo lo que he logrado", añadió con emoción.

Uno de los elementos más significativos en su preparación es su collar con una nota musical dorada, un amuleto que lo acompaña siempre.

Ricardo Morales y su ritual antes del concierto

Este accesorio, según el cantante, simboliza la representación universal de la música y su capacidad para conectar con las emociones del mundo entero. "Es mi cábala de buena suerte, algo muy importante para mí antes de cualquier concierto" , explicó Morales.

La presentación de R icardo Morales en Popular al Parque fue un éxito rotundo. Interpretando algunos de sus mayores éxitos, logró que el público coreara cada una de sus canciones, reafirmando su lugar como uno de los artistas más destacados de su género.

Su energía en el escenario y su genuina conexión con los asistentes dejaron claro que su carrera está en un punto álgido y que su pasión por la música sigue siendo el motor que lo impulsa.

