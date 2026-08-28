¡Cine gratis! Cine Colombia regresa con entradas y comida sin costo

Cine Colombia anunció el regreso de las funciones en el Multiplex La Estación en Ibagué, una de sus sedes en la ciudad, que volverá a recibir público este viernes 28 de agosto después de permanecer cerrada por las revisiones estructurales realizadas tras el fuerte terremoto del pasado 10 de agosto que sacudió a Colombia.

La noticia fue confirmada por Munir Falah, CEO de Cine Colombia, quien informó a través de su cuenta oficial en X que el establecimiento retomará sus actividades luego de las inspecciones técnicas realizadas para verificar las condiciones de sus instalaciones.

El regreso tendrá además un atractivo especial para las familias de la ciudad. Como parte de la jornada de reapertura, Cine Colombia ofrecerá una función gratuita este viernes a las 3:00 p. m., dirigida especialmente a familias con niños pequeños.



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Y hay más: quienes asistan a esta función podrán disfrutar no solo de la película, sino también de entradas, crispetas y gaseosa sin costo.

La compañía preparó esta jornada como una forma de acompañar el regreso de la comunidad ibaguereña a las salas de cine después de la suspensión temporal de las actividades.

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Cine Colombia vuelve a recibir público en La Estación

El Multiplex La Estación de Ibagué había suspendido sus operaciones mientras se adelantaban las revisiones necesarias para determinar las condiciones de seguridad del establecimiento después del movimiento telúrico.

Las inspecciones estuvieron enfocadas en revisar el estado de las instalaciones y establecer si el complejo podía volver a funcionar con normalidad. Una vez adelantadas estas verificaciones, Cine Colombia confirmó el regreso de las funciones para este viernes.

La sede de La Estación se convierte así en uno de los complejos que puede retomar sus actividades después de la emergencia. De acuerdo con la información entregada por Munir Falah, este establecimiento presentó afectaciones menores frente a otros Multiplex que también tuvieron que suspender temporalmente sus servicios.

“La Estación es el segundo de los nueve Multiplex que permanecían cerrados que presentó menores afectaciones, lo que nos ha permitido reabrirlo rápidamente”, manifestó el directivo.

¿Qué regalará Cine Colombia en la función de Ibagué?

La celebración tendrá varios beneficios para quienes asistan a la función programada para las 3:00 p. m. de este viernes 28 de agosto.

Durante esta jornada especial, los asistentes podrán acceder a:



Entrada gratuita a la función.

Crispetas gratis.

Gaseosa sin costo.

La actividad está enfocada especialmente en familias con niños pequeños y se desarrollará respetando la capacidad de las salas habilitadas para la función.

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El anuncio representa el regreso de uno de los espacios de entretenimiento más conocidos de Ibagué después de las revisiones adelantadas tras el terremoto. Cine Colombia decidió acompañar este retorno con una jornada especial para sus clientes.

¿Qué pasó con los otros Multiplex de Cine Colombia?

Aunque el Multiplex La Estación de Ibagué ya tiene fecha para volver a funcionar, no ocurre lo mismo con todos los establecimientos que habían suspendido sus operaciones después del terremoto.

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Munir Falah explicó que, de los nueve Multiplex que permanecían cerrados, La Estación fue uno de los que presentó menores afectaciones. Por esta razón, pudo completar con mayor rapidez las revisiones necesarias para retomar la atención al público.

En contraste, otros siete Multiplex continúan cerrados debido a que registraron impactos más importantes y requieren trabajos adicionales de reparación e inspección técnica.

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Estos establecimientos están ubicados en Cali, Pereira, Manizales y Armenia, ciudades donde las labores continúan antes de que puedan volver a recibir espectadores.

Por ahora, la noticia para Ibagué es el regreso de las funciones en el Multiplex La Estación, con una jornada especial que tendrá cine, entradas, crispetas y gaseosa gratis este viernes 28 de agosto a las 3:00 p. m.

