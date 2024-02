Oración a San Valentín para encontrar el amor verdadero

Por siglos el 14 de febrero ha sido una fecha emblemática para celebrar el amor y la amistad en honor a San Valentín, el patrón de los enamorados. Este día conmemora la vida y el legado de un sacerdote valiente que desafió al poder establecido en nombre del amor y la unión matrimonial.

San Valentín, cuyo nacimiento se estima hacia el año 175, fue reconocido por su labor como sacerdote y obispo, pero su fama trasciende por su valentía al desafiar las órdenes del emperador Claudio II. Este último creyendo que los soldados sin familia eran más eficientes, prohibió los matrimonios jóvenes. Sin embargo, Valentín, en desafío a esta injusticia, celebraba en secreto uniones matrimoniales para jóvenes enamorados.

La historia relata que tras descubrir sus acciones, el emperador ordenó su encarcelamiento y posteriormente su ejecución por decapitación el 14 de febrero del año 270. Desde entonces, este día ha sido un símbolo de amor y sacrificio, recordando la valentía de San Valentín al luchar por el amor verdadero.

El 14 de febrero de cada año, parejas y grupos alrededor del mundo aprovechan esta fecha para expresar su cariño mutuo y disfrutar de momentos especiales juntos. Es una jornada en la que el amor y la amistad se celebran con gestos de afecto y detalles especiales.

Oración a San Valentín para encontrar un amor verdadero

“Oh, San Valentín bendito, excelso protector del amor,

haz que mi corazón no quede en tinieblas, presenta

ante él la luz de Cristo y la llama del amor verdadero.

Hazme sentir y emocionarme de nuevo, dame

claridad y confianza, enséñame a olvidar los malos

recuerdos, aleja amarguras, miedos y temores,

y abre mis caminos al amor.

Haz que pronto aparezca en mi vida mi alma gemela,

el ser maravilloso que ansío, la otra mitad de mi ser,

mi gran amor, para gloria de Dios y felicidad de todos.

Haz mi amado San Valentín que pueda conseguir el

amor que tanto ansío, que mi vida se llene y se

complemente con alguien que me quiera, haz que

encuentre la dicha de compartir, de sentir, de tener

a mi lado un amor verdadero, un amor que me dé

la felicidad, la amistad, el cariño y la estabilidad

que tanto me hace falta.

Glorioso San Valentín, tú que a tantas parejas

ayudaste, ayúdame a mí para que pueda encontrar

y tener siempre a mi lado a mi alma gemela,

haz que el amor llegue a mi corazón. Amén”.