Se bañó una semana con agua fría y lo que sucedió fue sorprendente

Para nadie es un secreto que ducharse con agua fría trae muchos beneficios para el cuerpo como por ejemplo: activar el sistema nervioso, aumentar el nivel de noradrenalina en el cerebro, sirve como un antidepresivo y muchos más.

Patrick Huguenin, periodista de Men’s Health, es el protagonista de esta historia quien decidió dejar sus hábitos de bañarse con agua caliente todas las mañanas y optó por darse una buena ducha de agua fría durante 7 días.

El periodista comentó que su principal motivo para realizar este cambio fue su abuelo quien decía que gracias a los baños helados evitaba las enfermedades estacionales.

Patrick contó que lo más difícil de esta prueba fue tocar por primera vez el agua fría pero que a los 30 segundos su cuerpo ya se acostumbraba "Lo había puesto más frío para asegurarme de que no estaba haciendo trampa e incluso con eso me acabé acostumbrando".

Al cabo de tres días Huguenin reconoció que la ducha fría ya no era una penitencia sino más un momento placentero.

Por otro lado, el Director de Cosmética e Investigación Clínica en Dermatología en el Hospital Mount Sinai de Nueva York, Joshua Zeichner, dijo que "La exposición prolongada al agua, especialmente al agua caliente de la ducha, puede quitar de la la piel los aceites esenciales, causando irritación y sequedad".

Patrick dijo que sus baños fríos le han ayudado mucho a mejorar su productividad en el trabajo en horas de la mañana "No son una tortura, pero no sentís la necesidad de pasar el rato allí". "No me di cuenta de lo eficiente que fue todo hasta que me encontré vestido y tomando un café sólo 20 minutos después de salir de la cama. Después, con mi tiempo, comí un buen desayuno y leí las noticias".

Después de cumplir con el desafío Patrick Huguenin afirmó que valió la pena y recomendó la opción de bajar al menos 1 grado la temperatura del agua mientras nos bañamos.