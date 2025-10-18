Red Bull Batalla 5 Vidas: Edición Campeones

¡No te pierdas el evento más esperado de freestyle! Este 18 de octubre, vive la emoción de la edición especial de campeones "5 Vidas" de Red Bull Batalla. Prepárate para disfrutar de las mejores rimas en un espectáculo lleno de talento y creatividad.

Sintoniza la transmisión en vivo por La Kalle y acompáñanos en este Súper Fin de Semana de Red Bull Batalla. Sigue cada enfrentamiento, apoya a tus favoritos y sé parte de la acción en tiempo real. ¡La batalla está por comenzar y tú no puedes faltar!