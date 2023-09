Candidata a la Asamblea de Antioquia dice ser multiorgásmica y así lo revela

En un inusual giro en la campaña política de Antioquia, Catalina María Jaramillo, candidata a la Asamblea por la Alianza Verde, ha llamado la atención de los votantes al compartir un video íntimo en el que celebra su experiencia multiorgásmica. Aunque su principal bandera política es la defensa del campesinado, este video la ha colocado en el centro de la polémica .

En el video, que se ha vuelto viral en las redes sociales , Jaramillo aparece semidesnuda junto a su esposo, cubiertos solo con las cobijas de la cama. Mientras invita a votar por ella en las próximas elecciones, revela con entusiasmo que tuvo una noche de pasión y muchos orgasmos bajo la Súper Luna.

"Hola, soy su candidata a la Asamblea por el partido Verde, número 74. Me levanto muy feliz y amorosamente, con muchos orgasmos. Pase una noche de luna llena espectacular, pidiendo porque esta Asamblea sea toda una realidad para las mujeres y para el campesinado", fueron las palabras de Jaramillo en el polémico video.

Ante la controversia, Catalina María Jaramillo ha defendido su decisión de compartir el video, argumentando que no ha mostrado ninguna parte íntima ni ha utilizado un lenguaje vulgar. Para ella, hablar abiertamente sobre los orgasmos es parte de la sexualidad y los derechos de las mujeres y los hombres.

"Yo no me arrepiento de nada, pues me da risa, porque hay gente muy moralista, pero yo no estoy mostrando ninguna parte íntima, ni estoy hablando vulgar, los orgasmos hacen parte de la sexualidad y los derechos que tenemos las mujeres y los hombres", afirmó la candidata en una entrevista con Blu Radio. También expresó su sorpresa por la filtración del video, ya que asegura que solo lo compartió con colaboradores de confianza.

El equipo de campaña de Catalina María Jaramillo está llevando a cabo investigaciones para determinar si el video se filtró debido a una fuga de información o si alguien logró infiltrar sus canales de comunicación. La candidata espera que esta situación no afecte su carrera política y que los votantes se centren en su propuestas.

