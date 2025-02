Influencer en problemas: broma a habitante de calle casi termina en robo

En redes sociales circula un video que se está volviendo viral de un inflencer, conocido por realizar bromas en la calle, casi termina siendo víctima de un robo tras una de sus ocurrencias. Lo que parecía ser un contenido "divertido" se convirtió en un momento de tensión cuando la broma no salió como él esperaba.

En el video, se observa al influencer acercándose a un habitante de calle con la intención de hacerle una "broma". Con una actitud amigable, lo llamó y le dice "tome para una gaseosa".

El hombre, con gratitud, le responde "Gracias, manito" . Sin embargo, en lugar de entregarle dinero, el influencer le da un pitillo .

El habitante de calle, visiblemente confundido, reacciona molesto y le dice "¿Me das un pitillo para que tome? Pero, mano, me estás vacilando".

A pesar de que el influencer intenta justificar su acción, el ambiente se tensa cuando el hombre exige el dinero y comienza a llamar a otras personas . En cuestión de segundos, cuatro personas rodean al joven, quien rápidamente se da cuenta de que la situación se salió de control.

Uno de los sujetos saca un arma blanca y agarra al influencer de la camisa, amenazándolo. En el video se escucha al joven suplicar: "Relájate, es un video, mano. Esperen, esperen. No me cojan, relájense. No me revisen, esperen. Si quieren yo me voy. No me estén cogiendo, cójanla suave" .

La tensión crece y, en medio de un forcejeo, los agresores intentan robarle el celular. Sin embargo, en un golpe de suerte, el influencer logra escapar justo cuando una moto de la Policía pasaba por el lugar.

Tras el incidente, el joven expresó en sus redes: "Menos mal que una moto de la Policía iba pasando, si no, no la cuento, mano". Sin embargo, las reacciones en internet no tardaron en llegar y fueron mayormente negativas.

Muchos usuarios lo catalogaron de "irresponsable" e "irrespetuoso" por hacer este tipo de bromas que, en lugar de generar entretenimiento, ponen en riesgo su vida y la de los demás.

Este caso reabre el debate sobre los límites del contenido que los influencers generan en busca de viralidad. Lo cierto es que esta experiencia deja una clara lección: no todas las bromas son inofensivas y el peligro puede estar a la vuelta de la esquina

