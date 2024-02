Jugador se agarró a golpes con otro al ser víctima de racismo

Una vez más elfútboles testigo de la violencia en torno al racismo, un problema que se ha abordado desde diferentes ámbitos, pero que sigue siendo el pan de cada día en las ligas de fútbol del mundo, sobre todo en Europa, donde parece no haber conciencia de este retrógrado pensamiento racial.

Todo ocurrió en un partido de la liga de Chipre, en el que se enfrentaban AEL Limassol y Apollon Limassol. El partido transcurría con normalidad, pero a media que pasaban los minutos el ambiente comenzaba a volverse turbio y la intolerancia comenzó a tomar el protagonismo.

Las imágenes que le dan la vuelta al mundo fueron registradas desde la tribuna del estadio y permitieron ver el momento en el que uno de los jugadores se acerca a otro y tras intercambiar algunas palabras le lanza un puño y lo coge a patadas.

Los protagonistas fueron Luiyi y Eliel Peretz, el primero es quien ataca violentamente, mientras Peretz corre para no ser golpeado y es ayudado por sus compañeros. Sin embargo, luego de la bochornosa escena se conocieron las declaraciones del futbolista dominicano.

Según él, tuvo que aguantar comentarios racistas de Peretz durante todo el partido, hasta que no aguantó más y lo golpeó, aunque él también recibió patadas del supuesto racista, no se justifica la reacción violenta. Este hecho recuerda a lo ocurrido con Vinicius Junior, quien tras recibir insultos racistas decidió no jugar, siendo apoyado por el resto del plantel del Real Madrid, dejando una escena que pasó a la historia.

Incidentes como este son pan de cada día en todos los deportes, y aunque la Conmebol, la UEFA y la FIFA lanzan campañas para mitigar la ignorancia del racimo, lo cierto es que no son suficientes para castigar a quienes lo llevan a cabo, lo que llama la atención de lo que deja de ser un deporte y pasa a ser un acto que debería ser castigado con severidad no solo a nivel deportivo si no también con la justicia de cada país.

