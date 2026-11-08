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La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / ¡Lo bañaron en plena conferencia! La inesperada broma de los jugadores de Boca a su técnico

¡Lo bañaron en plena conferencia! La inesperada broma de los jugadores de Boca a su técnico

La celebración del campeonato se salió de control cuando varios futbolistas sorprendieron al entrenador frente a los periodistas. Su reacción quedó en video.

tecnico de Boca bañado.jpg
Bañan a técnico de Boca al ganar título
Imágenes tomadas de X @PlanetaBoca
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 8 de nov, 2026

La celebración de Boca Juniors por un nuevo título tuvo un momento inesperado que rápidamente se hizo viral. Mientras Rodolfo 'el Vasco' Arruabarrena hablaba con los periodistas después del partido frente a Defensa y Justicia, varios jugadores del equipo ingresaron a la sala de prensa con un recipiente lleno de bebida y se lo vaciaron encima.

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El entrenador intentó protegerse cuando vio acercarse a sus dirigidos, pero no pudo evitar terminar completamente mojado. La escena provocó risas y cánticos entre los futbolistas, que celebraban la conquista de la Tabla Anual de la Liga Profesional de Argentina.

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Aunque el técnico no ocultó su sorpresa y dejó ver cierta incomodidad por la broma, terminó respondiendo con una advertencia que también causó gracia: "Ya me desquitaré después cuando vuelvan al entrenamiento".

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El episodio ocurrió cuando el entrenador respondía preguntas sobre el campeonato y su estado de salud. De hecho, minutos antes había hablado sobre el control de su glucosa después de las emociones del partido y de haber comido un par de pizzas en el vestuario.

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En ese momento comenzó a escuchar ruidos detrás de él y advirtió que sus jugadores estaban preparando alguna travesura. "Uy, ahí están armando quilombo", comentó antes de darse cuenta de lo que iba a suceder.

Leandro Paredes, Miguel Merentiel, Milton Delgado, Tomás Aranda y Alan Velasco fueron algunos de los futbolistas que ingresaron con el recipiente. Después de bañarlo, comenzaron a saltar y cantar "Dale campeón".

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También se acercaron Sebastián Villa y Enner Valencia, autor del gol que le dio la victoria al equipo. El arquero colombiano Álvaro Montero también apareció durante la celebración.

Cuando terminó la broma, Arruabarrena hizo un comentario sobre el contenido del recipiente: "Y esto tenía azúcar", una frase que llamó la atención porque justo estaba hablando sobre el cuidado de sus niveles de glucosa.

Boca Juniors celebró un título agónico

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La particular escena tuvo lugar después de una victoria por 1-0 frente a Defensa y Justicia en La Bombonera. El resultado le permitió a Boca quedarse con el primer puesto de la Tabla Anual de la Liga Profesional de Argentina.

El partido tuvo una definición dramática. Cuando el encuentro estaba llegando a su final, Enner Valencia apareció para marcar el gol que desató la celebración de los hinchas y aseguró la conquista del equipo.

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Boca terminó con 63 puntos, uno más que Rosario Central, que ocupó la segunda posición. De esta manera, el conjunto argentino consiguió un nuevo título y aseguró su participación en la próxima Copa Libertadores.

Pese a los festejos, Arruabarrena les recordó a sus dirigidos que todavía quedan compromisos importantes y que deben regresar pronto a los entrenamientos. Por ahora, el entrenador tendrá que esperar para cumplir su promesa de desquitarse de la broma que le hicieron sus propios jugadores.

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