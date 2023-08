Mujer encuentra una rana viva en paquete de espinacas

Imagínese estar en plaza haciendo mercado; echar en su bolsa zanahorias, cebollas, espinacas y de repente sentir que uno de esos productos tiene vida, pues usted siente que en su bolsa algo se mueve.

Esto fue lo que le sucedió a una mujer en Estados Unidos, exactamente en Michigan, cuando se encontraba caminando por el supermercado. y luego de agarrar unas espinacas que venían empacadas en una bandeja, vio que algo se movía y emitía un ruido.

Cuando la mujer empezó a observar con detenimiento, se llevó una sorpresa, pues notó que en medio de las espinacas había un animalito con vida; se trataba de una pequeña rana.

Según lo afirman algunos medios internacionales, la mujer empezó a gritar de pánico, y cuando finalmente pudo calmarse, empezó a cuestionarse cómo fue que el anfibio logró llegar hasta ahí. Mientras tanto, su hijo que la acompañaba, no desaprovechó la oportunidad y le tomó algunas fotos al animal que quizá por el susto se quedó inmóvil.

Paso siguiente, el joven publicó las imágenes en las redes sociales, y como era de esperarse, en cuestión de días se empezó a hacer viral . Ante el hecho, el supermercado procedió a reembolsarle a la mujer el dinero de la compra y se disculparon pues ni ellos mismos sabían cómo era posible que el animal se haya logrado colar en las espinacas.

Días después un medio de comunicación acudió a la mujer para realizarle una entrevista, y ahí ella manifestó que pese al tremendo susto que pasó, nunca se le pasó por la mente matar al animal.

“Obviamente no quería que muriera, pero tampoco quería encontrar una rana en mi comida (...) Gracias a Dios no me comí la rana".

Ante el despliegue que tuvo el suceso, la compañía encargada de producir las espinacas, emitió un comunicado ofreciendo disculpas y manifestando que se encargarían de tomar las medidas necesarias para evitar que este tipo de accidentes volviera a presentarse.

🇺🇸 | Una familia de Michigan se llevó un salto de sorpresa al haber encontrado una rana viva en una bolsa sellada de espinaca orgánica. "Gracias a Dios no me comí la rana", exclamó la protagonista del hallazgo. pic.twitter.com/9WQh8O7303 — UHN Plus (@UHN_Plus) August 12, 2023

