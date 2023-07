Nuevo filtro de Barbie detecta fantasmas; sé el espanto que quieras ser

Ante el estreno de la nueva película de Barbie, protagonizada por Margot Robbie, muchas personas han tenido gran emoción y una nueva afición por coleccionar objetos o comprar ropa en alusión al nuevo estreno que ha marcado la infancia de cientos de niñas y niños, quienes siguieron cada una de sus aventuras.

Esto ha generado la aparición de un nuevo filtro en la plataforma de Tiktok, el cual tenía como propósito inicial cambiar la apariencia de las personas y mostrarles cuál sería su imagen dentro del mundo de la fantasía, aunque por desgracia salió de control.

Cientos de mujeres decidieron seguir la tendencia y probar cuál sería su aspecto estilizado, pero en medio de este proceso tuvieron revelaciones que le quitó el sueño a más de uno. Gabriela García Pérez, es una usuaria de la plataforma quien presuntamente hizo un aterrador descubrimiento.

Esto debido a que, cuando estaba en el hospital decidió probar el filtro sin apuntar a algún rostro o persona en específico, de hecho, en la imagen inicial se podía ver que la habitación y el pasillo se encontraba vacío, sin embargo, el filtro generó la imagen de una muñeca que la estaba mirando fijamente.

Esto generó gran terror en la mujer y decidió compartir su situación para que más personas lo probaran y le comentaran si en realidad se trataba de un error común, aunque tuvo por respuesta revelaciones sorprendentes.

"A mí me salió con la cara parecida pero en el espejo de mi cuarto", "El espanto tipo, antes muerta que sencilla", "El fantasma: ay mira, soy Barbie Rapunzel", "Babie y el dulce fantasma", "Lo he probado por toda la casa y no aparece nada", fueron algunos de los comentarios por parte de los internautas.

Finalmente, se descubrió que al parecer el filtro estaba teniendo diferentes complicaciones en la biometría y detección de rostros, por lo que en ocasiones podía presentar ciertos problemas, aunque otros aseguraron que posiblemente pudo haber reconocido a un espanto.

