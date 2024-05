Oración a San Miguel Arcángel para tener prosperidad

Muchas personas sostienen sus creencias a través de experiencias y momentos de su vida en las que la ayuda divina los ha llevado a afrontar problemas o situaciones adversas. Esta devoción lleva a los fieles a cumplir conciertos requisitos que, de acuerdo con sus creencias, hacen que Dios los recompense.

Dentro de estas creencias se encuentran los ritos religiosos, los cuales en su mayoría tiene un tinte ritual, en el que hay que hacer algo, ya sea ponerse de rodillas o simplemente repetir una oración, las cuales van dirigidas a algunos de los santos o deidades de los que esperan una ayuda.

Una de esas deidades son los arcángeles, una especie de ángeles de mayor jerarquía, que cumplen una función específica con los seres humanos, entre ellos resaltan nombres como los arcángeles, Gabriel, Miguel, Rafael, Azrael, Raziel, entre otros.

En cuanto a la protección y la prosperidad, según la creencia cristiana, el arcángel San Miguel es el encargado de guiarnos y ayudarnos para conseguir ese objetivo que queremos para nuestra vida, es por eso que hay una oración especial para pedirle su intervención.

Publicidad

Oración a San Miguel Arcángel

“Amado san Miguel Arcángel, abre las puertas que están cerradas,

para que pueda superar todas las malas circunstancias

y me permitas alcanzar la prosperidad espiritual

y material que tanto necesito y que solo tú me das.

Oh, glorioso arcángel, doy gracias por lo que harás.

Publicidad

Te pido que rompas las barreras que me oprimen,

despeja y libera mis caminos, para que no me falte salud,

trabajo ni amor para dar. Todo lo que no sea digno o

agradable a tus ojos salga de mi vida. Te doy las gracias,

san Miguel, porque abrirás los caminos que necesito. Amén”.

Los números de la suerte de Diomedes Díaz y Omar Geles