¿Quién es Alana Flores? La influencer que está en boca de todos por videos filtrados

Este 28 de mayo, el nombre de Alana Flores se volvió tendencia en redes sociales, no por uno de sus entrenamientos o transmisiones en vivo, sino por una polémica que puso en juego su integridad personal y profesional.

La influencer, reconocida por su participación en el mundo del streaming, el boxeo y su colaboración en la King’s League de Gerard Piqué, denunció públicamente que fue víctima de un montaje digital con inteligencia artificial (IA).

Todo comenzó cuando se difundieron en plataformas sociales imágenes y videos supuestamente íntimos de Alana. Sin embargo, ella misma desmintió que se tratara de contenido real.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), dejó claro que el material era falso y que su rostro fue manipulado con IA para crear contenido que jamás existió.

“Usaron mi cara en una imagen que no soy yo. Nunca me tomaron esa foto, nunca ocurrió”, afirmó la joven regiomontana en una contundente declaración. Además, aseguró que no tiene material íntimo grabado ni maneja cuentas de contenido para adultos, por lo que calificó la situación como una grave invasión a su privacidad.

Pero la situación no terminó ahí. Alana reveló que este tipo de acoso digital no es nuevo en su vida, aunque sí el más grave hasta ahora. El impacto emocional ha sido profundo: confesó que su salud mental y física se ha visto afectada, al punto de requerir atención médica.

Publicidad

“Me siento atrapada en un círculo de odio del que no sé cómo salir”, expresó en uno de sus mensajes más emotivos.

ESTE VIDEO TAMBIÉN ES IA. Yo nunca dije esto. La entrevista completa de este video está en el canal de la mole, yo no tomo ni tomaba creatina.

Pero si quieren sigan cuestionándose que tan lejos puede llegar la gente con la IA solo para dañar o beneficiarse. Y si. La foto es… pic.twitter.com/aJpA873VrT — AL4NITA (@alanafloresf) May 27, 2025

Ante este escenario, la influencer ha decidido actuar con firmeza. Anunció que ya está consultando a sus abogados para iniciar acciones legales contra quien resulte responsable de crear y difundir el material alterado.

Publicidad

También hizo un llamado a sus seguidores a reflexionar sobre los límites de la tecnología y cómo su mal uso puede dañar a personas reales.

Alana Flores no solo es una figura influyente en redes sociales, donde acumula más de 4.7 millones de seguidores en Instagram, sino también una deportista multifacética.

Participó en la Velada del Año y actualmente se prepara para un enfrentamiento con la actriz Gala Montes en el evento Supernova: Orígenes, previsto para el 17 de agosto en el Palacio de los Deportes.

Hoy, Alana no es noticia solo por su carisma o talento, sino por dar la cara en un momento difícil y denunciar un problema que afecta a muchas mujeres en internet, la manipulación de su imagen con fines dañinos.