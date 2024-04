VIDEO: Propuesta de matrimonio termina mal; "que necesidad de hacer el oso así"

La ilusión de unapropuesta de matrimonio se desvaneció en un rotundo rechazo en pleno centro comercial de Barranquilla. El corazón de un joven, que se decidió a dar el paso, latía con la certeza de que su pareja aceptaría su valiente gesto, pero la realidad le reservaba un desenlace poco favorable para sus aspiraciones románticas.

El hecho quedó captado en un video que grababa alguno de los cómplices y se hizo viral en pocas horas, ocurrió en el centro comercial Parque Alegra Barranquilla, allí transeúntes y empleados del lugar fueron testigos de una escena de amor y desilusión. Con una serenata a bordo y la complicidad de amigos, el joven se arrodilló frente a su amada para pedirle su mano en matrimonio. Sin embargo, la respuesta no fue lo que él esperaba.

El momento, capturado en un emotivo video, muestra cómo el novio, con nerviosismo y emoción, despliega su plan meticulosamente elaborado. Con un cartel preparado con palabras románticas y un ramo de flores en mano, el joven abrió su corazón y le ofreció un anillo como símbolo de su amor eterno.

Pero lo que esperaba ser el inicio de una nueva etapa en su vida se convirtió en una dolorosa experiencia. La respuesta de la novia fue un contundente no, acompañado de un gesto inesperado: devolver el anillo y arrojar las flores al suelo antes de salir corriendo del lugar, dejando al joven sumido en la desilusión y la vergüenza.

La escena, quese volvió viral en redes sociales,desató una ola de comentarios y especulaciones. Algunos usuarios afirmaron que se trataba de una estrategia de marketing o incluso de una puesta en escena planificada. Sin embargo, la autenticidad del momento sigue siendo motivo de debate.

La chica a quien propusieron matrimonio dio inesperada respuesta /Foto: captura de pantalla X

Mientras tanto, el joven se vio obligado a enfrentar el bochornoso momento ante la mirada atónita de los transeúntes y el apoyo incierto de sus amigos. Aunque algunos testigos sugirieron que todo fue planeado, la humillación y el dolor del joven parecían reales.

En medio del desconcierto y la confusión, una pregunta persiste en la mente de muchos: ¿qué pasó realmente en ese centro comercial de Barranquilla? Aunque las respuestas siguen siendo esquivas, lo que queda claro es que para el joven protagonista, lo que empezó como un acto de amor terminó en una dolorosa lección sobre las expectativas y la realidad en el juego del amor.

La publicación, que se hizo viral, cuenta con cerca de 800 mil reproducciones, algunos de los comentarios que allí se destacan son; "hacer propuestas de matrimonio en sitios públicos es una forma de forzar que acepten dicha propuesta, algunas tienen las tetas para no pensar en la vergüenza y rechazarla", "Que necesidad de hacer el oso así", "Mínimo está tragada de un chirrete , menos mal fue sincera por buen cacho iba llevar", "Después de la farsante de la bicicleta yo ya no creo en ningún video que encuentre por Internet", "No sé si es real o no, y estoy de acuerdo conque realizar estas propuestas en lugares públicos es forzar a que se acepte la propuesta. Pero me parece despreciable la forma en que se rechaza, todo se puede desde el respeto y la educación".

Propuestas de matrimonio inusuales

Este caso recordó a otro que también se hizo viral a finales de enero en Cali, donde en video quedó evidenciada la particular forma de un hombre de pedir matrimonio a su novia.

Lo que inicialmente parecía ser un robo violento resultó ser una estrategia meticulosamente planificada para una propuesta de matrimonio que dejó a todos boquiabiertos.

El escenario se desarrolló en un cruce vial cuando un vehículo rojo se detuvo repentinamente, dando paso a un hombre que irrumpió con gritos de "¡No me hagas correr, bájate!" La escena se volvió aún más intensa cuando una motocicleta bloqueó el camino del automóvil, seguida de otra moto con dos ocupantes que rodearon el vehículo, con la novia en el asiento del copiloto.

Con el pasar de los minutos y ante la cara de angustia de la mujer el hombre sacó el anillo del bolsillo e hizo su curiosa petición, lo cual desató las lágrimas de la chica.