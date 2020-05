Con fotos, exnovia de Jhon Alex Castaño lo acusa de maltrato

Verónica Jiménez, exnovia del cantante Jhon Alex Castaño, publicó unas fotografías para acusar a su expareja de maltrato físico.



En la imagen que puso en sus historias aparece Verónica con la cabeza golpeada junto a un mensaje.



"Si me sucede algo, los hago responsables a ellos. Así parezca un accidente", señaló la mujer quien además relató que sufrió maltrato por parte del artista.



Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rechismes (@rechismes) el 28 May, 2020 a las 10:10 PDT



Hasta el momento, Jhon Alex Castaño no se ha pronunciado sobre las acusaciones que hizo su exnovia.



Te puede interesar: "¡La sufrió! Jhon Alex Castaño quiso volver a su antiguo look, pero no resultó fácil



Sin embargo, días atrás Verónica publicó un video en el que aparecía despechada, tomando licor y escuchando las canciones del artista. Incluso, afirmó que él le había dedicado su último tema 'Borracho te llamo'.



Además, respondió preguntas de los usuarios conectados sobre cómo lo conoció y cuánto tiempo estuvieron juntos.