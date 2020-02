Elizabeth Loaiza es una de las modelos más bellas y polémicas del país. Su nombre está en la lista de importantes marcas y su cuerpo esbelto siempre es motivo de comentarios.



Recientemente la caleña ha recibido muchos mensajes de seguidores que afirman verla mucho más delgada que de costumbre y por eso ella misma decidió responder haciendo una reflexión.



Loaiza aseguró que, pese a todo lo que le dicen, decidió "amarse a sí misma y no para agradarle a los demás".



(SIC) "...La verdad quiero decirles bajo mi experiencia en las redes que la gente NUNCAAAA está contenta con nada. Critican porque si y porque no. Así que he aprendido a amarme como soy y a hacer las cosas no para agradar a los demás sino para agradarme a mi misma al verme al espejo", señaló.



Elizabeth Loaiza y la reflexión que hizo sobre su cuerpo pic.twitter.com/E2duokIuBZ — Qué tal esto (@CorreDile) February 8, 2020





Finaliza su mensaje pidiendo dejar de lado las críticas sobre el cuerpo de los demás.



(SIC) "...A mi no me molesta que me digan flaca, antes me encanta ser así, me amo como soy pero, pienso en todo el daño que le hacen a las demás personas cuando las critican, cuando les hacen bullying, cuando les dicen gordas", indicó Loaiza.