Ariadna Gutiérrez y Paulina Vega marcaron un antes y un después en la historia de los concurso de belleza en Colombia, pues la participación de ambas en Miss Unievrso fue impecable y dejaron huella en el corazón de los colombianos.



Después de ver el momento del legendario 'back to back' en el que Paulina Vega corona a Ariadna Gutiérrez, pero que solo duró 4 minutos, todos los colombianos quedaron con la sensación de que había una amistad entre ambas.









Sin embargo, esto quedó en entredicho con una reciente entrevista que dio Ariadna Gutiérrez. Al preguntarle a Ariadna por la relación que tenía con Paulina Vega la modelo fue enfática en afirmar que "no tiene problemas con nadie, pero que ella (refiriéndose a Paulina) siempre le ha tenido roña".



Ariadna asegura que desde que Paulina estaba participando para Miss Universo la enseñó a maquillarse y la apoyó diciéndole "porque sabía que iba a ganar".



No obstante, tiempo después todo cambió y, según Ariadna, Paulina la dejó de seguir en Instagram.



"De un momento a otro ella cambió conmigo. No sé que pasó. Me di cuenta porque me llegaron un poco de notificaciones en las que me decían que Paulina ya no me seguía en Instagram. Si yo dejo de seguir a alguien es porque esa persona me fastidia o me está dañando mi existencia".