¿Terminó con Guarín? Sara Uribe contó en video que se refugia en Dios para sanar

Sara Uribe volvió a aparecer en redes sociales y sorprendió a sus seguidores con un video en el que habló del nuevo rumbo que toma su vida para sanar y reconstruir su vida.



La empresaria contó en un live que estaba atravesando por una depresión "muy brava" y "se había regresado de China y estuvo con su bebé en un hotel de Bogotá" y después habló de que su mamá también había salido de Medellín y todo eso la llevó a cuestionarse todo lo que le estaba sucediendo.



"Yo dije juepucha ¿qué qué está pasando? O sea, mi relación, mi familia, mi trabajo, todo mi entorno", dijo Sara en un live.



También recalcó que comenzó a refugiarse en Dios para obtener respuestas en su vida y sanar.









"Acá nadie es santo, acá todos tenemos miles de pecados, miles de errores, miles de cosas que no son bonitas. Pero con esto yo creo que ahy que aprender que va más allá de un físico, que va más allá de tener, más allá de existir y de mil cosas. Y que el alma y lo que estamos mostrándole a la vida, el alma es lo que tenemos que reconstruir, así nos hayamos equivocado mil veces, así seamos los pecadores más grandes del mundo, tenemos que buscar un remedio para esto y el único acercamiento que hay que hacer es Dios, no hay de otra", recalcó Sara.



La presentadora no dejó claro si sigue junto al futbolista, pero en este momento está dedicada a su familia.