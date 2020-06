Jessica Cediel volvió a mover sus caderas con sensualidad. La presentadora publicó un video bailando la canción ‘Favorito’ de Camilo.

La hermosa capitalina dio una clase de baile con movimientos muy atractivos y sexys y, como ya es común, volvió a prender las redes con sus curvas.

El video ya cuenta con más de un millón de reproducciones en su Instagram, con tan solo un día de publicado.

Luciendo un top negro de encaje y una sudadera que le quedaba bastante bien, Jessica enloqueció a sus más fieles admiradores.

“¡Así de feliz amanecí! Ay, si me dedican esta canción me enamoro #favorito”, escribió la modelo en la descripción.

“Es hermosa esa canción, también me enamoro de quién me la “dedique”, “Mírala que Bonita”, “¿Cuándo será el día que te escuchemos cantar?”, “¿Por qué no haces ejercicios o manualidades?”, le comentaron.

Recientemente Cediel había subido una grabación similar bailando el remix de ‘Sigues con él’ de Romeo Santos, Sech y Arcangel.