Danna García denunció en redes sociales la discriminación de la que ha sido víctima por parte de sus vecinos, tras revelar que ella y algunos de sus familiares padecen COVID-19. La actriz colombiana dejó saber las presiones que ha tenido que sobrellevar, además de sufrir los síntomas de la enfermedad por segunda vez.

En Twitter, Danna expresó que momentos de crisis como estos es cuando se conoce a las personas. “En carne propia vivo el ser acosada por mi vecinos por el virus”, agregó.

Otro día, a través de un live en Instagram, reveló las presiones, comentarios y hasta insultos que le han hecho. Sobre esto dijo que sus vecinos no tomaron las medidas de protección, sino de discriminación hacia ella.

“A ella no le suban la comida, a ella que no le suban el mercado, ella no puede usar ningún área común (…) que yo era una irresponsable y ni siquiera salgo, una cantidad de cosas”, son algunas de las cosas que ha escuchado.

Contó también que los residentes del edificio en el que vive decidieron que ella es la única persona que no puede usar el ascensor, a pesar de que vive en un quinto piso. Además, reprochó esta acción diciendo que puede ser un inconveniente para su salud ya que el COVID-19 daña sus pulmones, produciéndole asfixia y taquicardia.

“Hoy me hice otra prueba de Covid. La entregan la otra semana. Pero como no me dejan usar el ascensor los vecinos, bajé y subí asfixiada de tanta escalera por mi problema de pulmones. Ufff, sin palabras”, reveló la actriz en Twitter.

En todas sus declaraciones, la actriz ha asegurado que ha sido muy responsable al intentar estar en su apartamento y de usar todos los elementos de seguridad para cuando tiene que salir. Opina que esa discriminación hacia ella es producto “del miedo y de la desinformación”.