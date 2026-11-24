Quienes visitan el mirador del Salto del Tequendama, en el municipio de Soacha (Cundinamarca), suelen fijar su mirada en la imponente caída de agua de 157 metros y en la arquitectura republicana de su antigua casona.

Sin embargo, al final de ese abismo rocoso existe una poza llena de remolinos que durante el siglo XX recibió un nombre sombrío en las crónicas bogotanas: el "Lago de los Muertos".

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¿Qué es exactamente el "Lago de los Muertos"?

No se trata de una laguna independiente ni de un lugar ficticio, sino de la fosa natural donde rompe la cascada del río Bogotá tras seis segundos de caída libre.



Durante décadas, la fuerza hidráulica del agua, los remolinos constantes, la densa neblina y las paredes verticales de roca hicieron que el fondo del cañón fuera prácticamente inaccesible para los organismos de socorro.



A partir de la década de 1930, el Salto del Tequendama se convirtió en un punto recurrente para personas abrumadas. Debido a la imposibilidad técnica de descender hasta la base del precipicio, los cuerpos que caían al vacío casi nunca eran recuperados.

En la prensa de la época y en el imaginario de Bogotá, aquella poza oculta bajo la bruma pasó a conocerse como el Lago de los Muertos, considerado entonces una sepultura natural sin retorno.

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La poza turbulenta al final de los 157 metros de caída del Salto del Tequendama fue bautizada en las crónicas del siglo XX como el "Lago de los Muertos".

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El histórico rescate de enero de 1941

La historia del fondo del abismo cambió el 22 de enero de 1941, fecha en la que se logró recuperar por primera vez un cuerpo en ese sector, según los registros de prensa de la época y crónicas recopiladas por el portal Cerosetenta de la Universidad de los Andes.

Los protagonistas de aquella hazaña no fueron rescatistas profesionales, sino un grupo de conductores de la flota Taxis Rojos de Bogotá. Tras la desaparición de su colega, Eduardo Umaña, los taxistas organizaron una expedición que se extendió durante nueve días por las trochas escarpadas del cañón.

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En un primer intento, el ruido ensordecedor de la catarata y las corrientes turbulentas les impidieron acercarse a menos de veinte metros de la caída. En una segunda incursión, lograron abrirse paso hasta las inmediaciones del llamado Lago de los Muertos y rescataron los restos de su compañero, rompiendo por primera vez el mito de que el abismo jamás devolvía lo que caía en él.

El reconocido periodista judicial Felipe González Toledo , quien cubrió varios de estos episodios y los recopiló en su obra 20 Crónicas Policíacas, dejó constancia de cómo la sociedad bogotana de mediados del siglo XX convivía con la dualidad del lugar: mientras la alta sociedad visitaba el lujoso Hotel Estación del Salto, a pocos metros el precipicio acumulaba titulares de crónica roja.

Hoy, el entorno del Salto del Tequendama atraviesa una etapa distinta. Con la restauración de la Casa Museo Tequendama —declarada Bien de Interés Cultural Nacional en 2018— y los proyectos de recuperación del bosque de niebla circundante, el sitio busca ser recordado por su valor histórico, arquitectónico y ecológico, dejando atrás los años más oscuros de su memoria.

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¿Por qué ocurrieron tantas tragedias allí? Entre las leyendas y la realidad

En el folclore de Cundinamarca surgió la creencia de que las almas de quienes caían quedaban atrapadas en el cañón, alimentando relatos populares sobre lamentos entre la neblina, figuras espectrales y la leyenda de una monja fallecida en la vía.

Esta fama llevó incluso a que, en 1986, desconocidos intentaran incendiar la entonces abandonada casona motivados por supersticiones, según registros históricos.

No obstante, los historiadores señalan que la recurrencia de tragedias en el siglo XX tuvo causas reales y documentadas:

