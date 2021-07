Adoptó a un niño, lo apoyó en su sueño de ser clavador y hoy es el primero en los Juegos Olímpicos

Jerry Windle es un hombre que se hizo viral por ser el mejor papá del mundo, pues como no podía tener hijos, decidió adoptar a un niño y lo ayudó a perseguir su sueño. Hoy es el mejor nadador de todos los Juegos Olímpicos , según informó Today .

De acuerdo con el medio, todo comenzó cuando Jerry quería convertirse en padre, pues aunque ese era su sueño, no podía ya que era gay.

Asimismo, no tenía una pareja y en ese entonces la adopción para una persona homosexual y soltera era imposible.

Sin embargo, gracias al artículo de una revista se enteró que en Camboya le habían permitido a un hombre soltero adoptar.

Por lo que llamó al número que dejaron del hogar en la revista, para preguntar si él solo podía adoptar.

“El artículo daba el número telefónico [el de un servicio de adopción], así que llamé al número y dije ‘Acabo de leer un artículo, ¿es posible que una sola persona adopte un niño?’ y dijeron: ‘Sí, lo es'”.

Por lo que decidió viajar hasta ese país y adoptar a Jerry, un menor de tan solo un año de edad, a quien rehabilitó, le dio los mejores cuidados y mucho amor.

Pues el hogar de Camboya, era un centro de muy bajos recursos, que no tenía para cuidar a todos los pequeños, pues no solo estaban desnutridos los menores, sino que los cuidados no eran los mejores, debido a la gran cantidad que resguardaban ahí.

No obstante, eso no era problema, ya que para él lo único importante era convertirse en papá y no en cualquiera, sino en el mejor.

Por eso, no solo le dio la mejor educación, sino que el hombre también apoyó al joven para que cumpliera su sueño de convertirse en el mejor clavador de natación.

Hoy Jordan ya es todo un adulto y fue seleccionado nada más ni nada menos que como el mejor clavador de su país, por lo que fue enviado a los Juegos Olímpicos para representar a su nación.

Hoy está en el primer lugar por su increíble talento, por eso aprovechó ese evento de talla mundial para agradecerle a su papá, quien lo quiso desde que lo vio y quien lo apoyó sin dudar, porque sabía que su pequeñito algún día se convertiría en el mejor.

“Por lo general, puedo escuchar a mi papá entre todos en la audiencia, lo cual es increíble. No tenerlo en los Juegos Olímpicos será diferente (…) Desearía que él estuviera allí, pero eso no cambia realmente lo que voy a hacer: divertirme, lucir un poco y montar un espectáculo para todos. Esa será mi intención. Espero que se sienta orgulloso (…) Hay mucha gente, muchos ojos puestos en mí, pero en todo caso, simplemente me emociona poder rendir al máximo y demostrar que todo este arduo trabajo, con suerte, puede dar sus frutos… Esto es un sueño que se hace realidad”, dijo.

Asimismo, el joven agregó que se convirtió en buceador por su papá, porque dijo que a él le encanta verlo practicando ese deporte, y su sueño más grande es hacerlo feliz.

"Les digo a todos, cuando me preguntan por qué buceo, buceo exclusivamente por mi papá, por cuánto le encanta verme (…) Sin él haciendo todos los sacrificios que ha hecho, y sin su amor y apoyo durante todo el tiempo que hemos estado juntos, realmente no estaría donde estoy hoy. Tengo que agradecerle por todo, todos mis logros. Ha sido un viaje increíble con él”, manifestó.