¿Qué les pasa legalmente a los INQUILINOS que nunca pagan? Abogada responde

La abogada Andrea Rodríguez estuvo en La Kalle hablando de las implicaciones legales que tienen los inquilinos que no pagan a tiempo.

En cuanto al pago de administración de conjuntos residenciales o edificios, la abogada explicó que es un dinero para beneficio de todos los que viven en la propiedad horizontal.

“Lo primero que hay que saber es que una persona que debe una cuota ordinaria o extraordinaria está obligada a pagar intereses moratorios. La ley también dice que es posible publicar una ‘lista negra’ con los propietarios morosos, pero debe ser visible en un sitio donde no haya mucho tráfico de visitantes”, afirmó Rodríguez.

La experta también explicó que el vecino moroso, según contempla la ley, no puede usar las áreas comunes, pero solo las no esenciales como gimnasio, salón comunal, parques, entre otros. Sin embargo, servicios como citófono o shut de basura son considerados esenciales y no puede prohibirse su uso.

Asimismo, habló de los casos de embargo, hipotecas, entre otros aspectos a tener en cuenta.

Vea la entrevista completa

