¡Conmovedora! Así es la historia REAL de cómo María Atencio conoció a Silvestre

Desde que Silvestre Dangond presentó el video de ‘Si yo supiera’, María Atencio, la mujer que aparece de forma espontánea en la grabación, se roba toda la atención. Su humildad y emoción al ver al cantante conmovió a miles de colombianos que confesaron haber soltado una lágrima al escucharla.

BLU Radio pudo entrevistar a la mujer, quien también es conocida como ‘La morisquetera del pueblo’ de Urumita. En su relató contó la experiencia y, lo que tuvo que hacer, para poder ir a estrechar la mano de Silvestre.

María se enteró que su artista más querido estaba en el pueblo porque un nieto fue corriendo a contarle la noticia: “Un nieto vino a decirme, ¡ay mama! ¿Sabe quién llegó a Urumita? Silvestre, yo lo estaba esperando porque sabía que venía al ‘cerrito del viejo moni’, él se fue para Marquesote y no llegó, entonces dije: mañana con el favor de Dios él va al cerrito”, manifestó María, muy entusiasmada.

“Yo le había dicho a una vecina que iba a darme las manos con Silvestre. Yo oía la música de él, pero nunca llegué a saludarlo de cerquita. Cuando lo vi en el cerrito en la mañana, yo dije: me voy pa’ donde Silvestre”, expresó la mujer.

El encuentro

María se gana la vida vendiendo almuerzos y ese día rechazó un pedido de 30 platos. “Yo dije que no, no voy hacer nada, si son para mí, que me esperen, si no que se vayan, porque voy es a ver a Silvestre”, contó la mujer de 63 años.

Luego emprendió su camino hacia el cerro con ayuda de un bastón, pues el terrero es complejo de transitar. Tuvo que pasar varias pruebas para lograr su cometido.

“Cuando yo llegué al alambre, no hallé por dónde meterme. Me quedé enganchada y al subir me encuentro con un escolta, me preguntó que para donde iba, yo le dije, voy al encuentro con Silvestre, porque yo no dormí pendiente de él, pero me dijo, no, espérelo aquí y yo, no, voy es a verlo y me dejó pasar”, relató María.

Cuando logró continuar su camino, María contó que cuando apenas logró verlo empezó a decirle algunas palabras que le nacieron del corazón.

Esa parte es la que sale en el video, el momento en el que Silvestre no puede aguantar la emoción y llora.

“Silvestre, cuando el pueblo te quiere, nada es difícil, aquí voy para darte un abrazo de una madre para un hijo, para que tú me regreses un beso en la frente de un hijo para una madre, te llevo en mi corazón”, fueron las palabras de María Atencio hacia el intérprete de música vallenata.

La reacción de Silvestre

Silvestre solo pudo escuchar atentamente a la mujer y con sus ojos rojos agradecer las bellas palabras que le dedicó.

“El me abrazó, la gente estaba llorando y le dije: Silvestre, cuando alguien te toca la puerta, abrácela, no se la cierre porque tú no sabes el esfuerzo que hice para llegar hasta aquí”, dijo María a BLU Radio.

Según ella, el artista la recibió con cariño y recordó que le pidió no la fuese a abrazar porque estaba sudada, la respuesta de Silvestre la emocionó: “No importa, quiero que me mojes la camisa con tus lágrimas”.

El regalo sorpresa

Tras la conmoción emocional, el cantante vallenato dijo que, como muestra de cariño, le regalará una casa a María Atencio.

“Soy ‘La morisquetera del pueblo’, a mí casi no me tenían en cuenta como ahora me tiene Silvestre, me va a regalar una casa, yo quiero hablar con él para decirle que me compre un ‘solarcito’ que está al lado de la casita mía, no quiero ‘desmigajar’ lo que mi esposo me dejó”.



