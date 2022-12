Los 20 MADRAZOS desde la Plaza Central de Soacha

Premios y entradas al Gran Festival de La Kalle se llevaron nuestros oyentes en Soacha.





1. La buena y la mala – Banda Tierra Sagrada



2. Amante y amigo – Arelys Henao



3. Deja Vu – Prince Royce y Shakira



4. Hermosa Experiencia – Banda MS



5. Por un beso de tu boca - Silvestre Dangond



6. Adiós Amor – Christian Nodal



7. La última farra – Yeison Jiménez



8. Cien años contigo – Peter Manjarrés



9. Perdí la pose – Espinoza Paz



10. Como una pelota - Jhony Rivera y Espinoza Paz



11. Amor del Bueno – Calibre 50



12. Te cogí la mala - Paola Jara



13. Sin sentimientos - Jhon Alex Castaño



14. Peligroso - Daniel Calderón y Los Gigantes



15. Siempre te voy a querer - Calibre 50



16. Me va a pesar - Giovanny Ayala



17. Si no es contigo – Charrito Negro



18. Me equivoqué – Jhonny Rivera



19. Que mal te ves sin mí – Espinoza Paz



20. Ni un paso atrás – Jorge Celedón Ingrata