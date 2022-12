Los 20 MADRAZOS: Estas son las canciones más importantes de la semana

Si quieresa apoyar a tu artista favorito lo puedes hacer a través del WhatApp 3164714665, el 6528525 y todas nuestras redes sociales.



1. Perdí la pose – Espinoza Paz

2. Adiós Amor – Christian Nodal

3. Hermosa Experiencia – Banda MS

4. Me equivoqué – Jhonny River

5. La buena y la mala – Banda Tierra Sagrada

6. Amante y amigo – Arelys Henao

7. La última farra – Yeison Jiménez

8. Si no es contigo – Charrito Negro

9. Deja Vu – Prince Royce y Shakira

10. Con los ojos cerrados – La Pandilla del Río Bravo

11. Amor del Bueno – Calibre 50

12. Que mal te ves sin mí – Espinoza Paz

13. Cien años contigo – Peter Manjarrés

14. Ángel o Demonio – Fredy Montoya y Luisito Muñoz

15. Tenga pa’ que chupe – Dario Dario

16. Me gusta – Revancha norteña

17. Ni un paso atrás – Jorge Celedón

18. No me dolió – Arrolladora Banda el Limón

19. Quédate con él – Los hermanos Medina

20. Ingrata – Pipe Bueno y Jhon Alex Castaño