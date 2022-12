¡A desempolvar tu BICI en el día SIN CARRO en Bogotá!

Estas jornadas obligan a madrugar más de lo habitual, estrategia clave para no llegar tarde al trabajo. No olvides que los buses estarán más congestionados de lo normal.

Publicidad

Debes tener en cuenta que Trasmilenio extenderá las horas pico y aumentará la circulación de buses, al igual que los alimentadores que van hacia los portales. En esta ocasión, las motos también tendrán restricción.

Además, si vas a montar en bicicleta debes conocer los cicloparqueaderos que ofrecen algunas estaciones de Transmilenio. No olvides que el horario para utilizar el servicio es de 5:00 a.m a 12:00 a.m, ya que va de la mano a la apertura y cierre de los portales y estaciones de Transmilenio.

Publicidad

¡Pilas si pasas por olvidadizo, te puede salir muy caro! Pues los conductores que saquen sus automóviles serán multados con $368.900. Además, tu vehículo será inmovilizado.