Actriz de cine para adultos revela que grabó contenido en el Mío de Cali

Natalia Delgado, actriz caleña de cine para adultos, se viralizó por estos días luego de protagonizar un polémico video en el sistema de transporte público Mio Cable, en la ciudad de Cali.

Y es que no sería la primera vez en que la actriz realiza este tipo de actuaciones en lugares emblemáticos de la ciudad; así lo aseguro durante un podcast de canal Crispasquel, de la misma ciudad.

Durante sus declaraciones aseguró que "profanó" unos de los sitios más queridos y visitados por los caleños, como lo es Cristo Rey, monumento que estaría listo para su reinauguración en el próximo mes de diciembre.

Además, contó que para lanzarse al estrellato decidió acudir al exhibicionismo, y que mejor manera y lugar para grabar su video que en el popular sitio de la ciudad.

Publicidad

Otro de los lugares que Natalia escogió para grabar sus videos, fue el famosísimo parque del Gato de tejada. “A mí me gusta que me vean, gracias a Dios no sufro de pena”, confesó la actriz.

Sus declaraciones causan todo tipo de controversias y preguntas sobre la moral y los límites que deberían existir para poder llegar a la fama en este gran y fascinante mundo de la era digital.

Su deseo de notoriedad la hace desafiar las criticas por las cuales es señalada y la impulsa a hacer lo que hace, sin importarle el qué dirán.

Publicidad

Después de haberse conocido el polémico video, en el que la actriz grabó sus candentes escenas en el Mio Cable, empezaron a surgir todo tipo de rechazos, especialmente, por parte de caleños que repudian este tipo de actos en la ciudad.

Por su parte el brigadier de la Policía, general José Daniel Gualdrón Moreno, declaró el pasado 12 de noviembre, que la Policía Metropolitana de Cali le impuso el respectivo comparendo, con el propósito de generarle una sanción correctiva ante los vergonzosos hechos.

Según el general, la inteligencia de la Policía logró dar con el paradero de Natalia Delgado y, posteriormente, se le impuso la respectiva multa tipo 3, amparada en el numeral 2 del Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana.

Este tipo de comportamientos, como el que protagonizó Natalia Delgado al generar contenido explícito en espacio público, va en contra de las normas de convivencia y el respeto hacia los ciudadanos de Cali.

Publicidad

Este incidente ha vuelto abrir el debate frente a la conducta en espacios públicos y del respeto que debe de existir entre sus habitantes.

Formulario de inscripción para concurso Préndame el arbolito

Te pude interesar: Magia para conseguir dinero en los semáforos: De 5 en 5