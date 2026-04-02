Adulta mayor podría perder su casa tras millonario movimiento, ¿fraude bancario?

Una joven decidió hacer pública la situación de su abuela, una adulta mayor que hoy enfrenta el riesgo de perder su vivienda luego de un millonario movimiento que, según denuncian, nunca autorizó.

La historia ha generado indignación y pone nuevamente bajo la lupa los mecanismos de seguridad del sistema financiero.

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De acuerdo con el testimonio, todo habría comenzado tras el robo de la línea móvil de la mujer. A partir de ese momento, se habrían abierto dos cuentas digitales a su nombre y se realizó un avance por 33 millones de pesos sin su consentimiento.

Lo que más preocupa a la familia es que la víctima no tiene manejo de aplicaciones bancarias ni herramientas digitales, lo que refuerza la versión de una suplantación.

La denuncia tomó fuerza luego de que la joven publicara un video explicando el paso a paso de lo ocurrido. En sus palabras, no solo se trataría del movimiento irregular, sino también de la forma en que se ha manejado el caso posteriormente.

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Según asegura, su abuela habría recibido llamadas insistentes en las que le exigían el pago del dinero en un plazo muy corto, incluso con horarios límite durante el mismo día.



Familia denuncia que nunca aprobó mover tanto dinero

Este punto ha sido uno de los más comentados. La familia cuestiona la presión ejercida sobre una persona de la tercera edad y, además, pide claridad sobre los procesos internos que permitieron aprobar un monto de ese nivel.

En particular, solicitan que se revelen las grabaciones de las supuestas llamadas de verificación que respaldarían la operación.

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Otro aspecto que ha generado debate es la respuesta de la entidad involucrada. Según lo expuesto, la familia no ha encontrado una atención directa o soluciones concretas frente a lo que consideran un caso evidente de suplantación.

La joven insiste en que no ha habido una revisión profunda ni acompañamiento humano suficiente para entender lo ocurrido.

Mientras tanto, el proceso de cobro sigue su curso y, según la denuncia, ya habría un escenario en el que la vivienda de la adulta mayor podría entrar en remate.

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Por ahora, se espera que la entidad financiera se pronuncie oficialmente frente a la denuncia y entregue claridad sobre lo ocurrido, especialmente en lo relacionado con los controles de seguridad y la aprobación del movimiento.

La familia insiste en que una respuesta detallada, acompañada de soportes como las grabaciones de verificación, será clave para esclarecer el caso y determinar las responsabilidades correspondientes.

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