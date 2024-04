Alcalde Galán contempla Pico y placa los sábados en Bogotá por falta de vías

Desde que el alcalde Galán ganó las elecciones por la Alcaldía de Bogotá, las especulaciones sobre el Pico y placa y su reducción han aumentado, dado que él mismo indicó en su campaña la posibilidad de llevar a cabo esta decisión que sería para muchos bogotanos un alivio. Sin embargo, la realidad es otra.

En una entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, el mandatario fue claro y explicó que luego de recibir un estudio, la idea de reducir las horas de Pico y placa entre semana es prácticamente imposible, esto debido a que la ciudad está siendo intervenida por obras públicas lo que dificulta la movilidad y anunció que en los próximos meses habrá más obras, lo que imposibilitaría aún más la movilidad, generando trancones mucho más grandes.

“Yo pedí un estudio que me entregaron hace una semana, como lo había pedido a finales de marzo, precisamente para evaluar qué modificaciones podíamos hacer. Bogotá tiene más kilómetros intervenidos en obra en este momento que hace seis meses y va a tener más kilómetros intervenidos en los próximos seis meses. Entonces, en este momento, reducir el horario del pico y placa no es viable. No es viable porque tenemos menos vías con una demanda similar o inclusive mayor”, indicó el mandatario en la entrevista.

Incluso, el alcalde mencionó la posibilidad de aumentar la medida del Pico y placa para los días sábados, como se hace cuando hay Pico y placa regional, en donde los carros pueden ingresar a la capital en ciertas horas: "Hemos visto que el pico y placa regional ha tenido un buen impacto y ha funcionado relativamente bien. Es decir, yo sé que ha habido problemas, pero, infortunadamente, los problemas muchas veces no dependen de Bogotá, sino que hay zonas que tienen embotellamientos por cuenta de embudos o por peajes. Diferentes razones entonces, pero en la entrada a Bogotá eso ha funcionado bien".

Las palabras del alcalde fueron una clara advertencia de una posible medida que, según él, es necesaria para Bogotá, debido al estado de las vías y de las obras públicas, lo que haría que los vehículos tengan restricción los sábados.

