Amputan manos y piernas a mujer colombiana que adquirió bacteria en Portugal

Una familia colombiana vivió toda una tragedia cuando se encontraban cumpliéndole un sueño a su madre en Europa. La mujer identificada como Luz Marina Contreras Vargas, siempre había soñado con conocer el santuario de la Virgen de Fátima, ubicado en Portugal.

Lina Carrascal Contreras , hija de la señora Luz Marina, su esposo Fernando Carrascal Morales y su hijo Fernando Carrascal, emprendieron el viaje desde la ciudad de Villavicencio el pasado 27 de junio.

Llegaron a Lisboa, y dos días después las cosas empezaron a complicarse. La señora Luz Marina empezó a sentirse indispuesta a tal punto que la tuvieron que hospitalizar pues una bacteria le generó una necrosis en sus manos y en sus piernas. Un infortunado suceso que la llevó a perder sus extremidades, pues para salvar su vida tenían que amputarlas.

“Teníamos planeado ir al santuario (…) sin embargo a la media noche mi papá me dijo “Ay, hija, yo creo que su mamá se está enfermando”, yo la escuché como si se estuviera ahogando, estaba en una fiebre, altísima y no habría los ojos, no hablaba” dijo Lina Carrascal Contreras en una entrevista que le otorgó a un reconocido medio de comunicación nacional.

De acuerdo a las declaraciones de la joven, la mujer llegó al centro médico con hipotensión, y por si fuera poco empezó a presentar fallas en el hígado, el corazón, los riñones, la sangre y hasta los pulmones.

Días después se conoció que la mujer sufrió un choque tóxico y por ende, no tuvieron otro camino diferente a la amputación.

La mujer estuvo en cuidados intensivos hasta el 21 de julio, le hicieron una traqueotomía y lograron eliminar la bacteria. Ahora la familia atraviesa por una serie de inconvenientes económicos pues el 7 de julio fue trasladada a otro hospital donde la cuenta es bastante generosa.

Hasta el momento se sabe que la familia fue auxiliada por el consulado, mientras logran volver al país.

