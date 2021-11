Karol G , en medio de su gira 'Bichota Tour', se presentó en la noche de este viernes 26 de noviembre en el FTX Arena, situado en Miami , Estados Unidos , en donde lamentablemente sufrió un accidente durante su presentación.

Justo en el momento en el que interpretaba 'Ahora Me Llama', (canción que lanzó el 26 de mayo de 2017 junto con Bad Bunny), la paisa intentaba descender de unas empinadas escaleras que se encontraban en la tarima, cuando se presentó el incidente.

Tal como se aprecia en uno de los videos grabados por un espectador, Karol G pierde el equilibrio debido a que el primer escalón era mucho más grande que los otros; esto provocó que cayera con gran fuerza y hasta diera un bote.

Finalmente, la artista es asistida por una de las bailarinas y, en el instante menos esperado, la 'Bichota' se recompone, pide excusas y continúa con su show, haciendo que todo el público la ovacione de manera eufórica.

Luego, en otras de las grabaciones compartidas, Karol G intentó dar unas palabras de aliento, pero rompió en llanto: "Se me partieron todas las uñas, yo creo que se me partió una rodilla... Me duele todo. Pero nada, ¿Ustedes creen que yo después de haber llenado este Arena, por primera vez en mi vida...", expresó la cantante antes de conmoverse por completo.

Por último, seguidores de la intérprete de 'Se Jodio To', le enviaron mensajes de aliento: "¡Dios mío! Que no haya sufrido nada malo. Dios te bendiga", "Espero que estés bien", "Mis respetos por seguir con el show" y "Gran gesto el de la bailarina".