Joaquín Guiller 'parado en la raya' por su público; le bajaron el volumen en pleno concierto

En video quedó registrado el momento en que el cantante de música popular Joaquín Guiller , exige respeto por los asistentes a un concierto en Bucaramanga; según el artista, los organizadores "jugaban" con el sonido y los tiempos de presentación.

"Respeten al público, esta gente paga una boleta y quieren un sonido bueno … Es que aquí no solo van a cantar Los Tigres, aquí canta Elder Dayan, canta Rafa Pérez, súbale el volumen", fueron algunas de las palabras que dijo el cantante, quien aseguró que le estaban bajando el volumen a su micrófono y a su banda musical.

El intérprete de 'Usted no me olvida', pidió a los técnicos un sonido óptimo para que todos los asistentes pudieran disfrutar del show musical.

"Estos manes pagaron un palco que valió plata y quieren escuchar las canciones a su buen nivel, métale volumen papá", dijo el artista, y hasta puso la condición de que si no lo hacían, no cantaba más.

En medio de los abucheos a los organizadores del evento, se puede escuchar a un espectador decir: “Le están bajando el volumen. Mucha vergüenza pagar una boleta de $50.000 pesos para que no dejen cantar a Joaquín”.

En el video que inmediatamente se viralizó en las redes sociales no tardaron en aparecer seguidores de los artistas, y usuarios que aplaudieron el "regaño" de Joaquin Guiller para el evento que según las imágenes, tuvo un lleno total.

Por su parte, el cantante vallenato Elder Dayan Díaz, hijo de Diomedes Díaz, mostró su molestia tras tener menos de 10 minutos de presentación en el súper concierto de Bucaramanga.

"Disculpen, Bucaramanga, ustedes merecen cosas mejores que estas. Hoy yo no vengo a cantar por plata, yo vengo a cantar por un público que nos quiere escuchar cantar a nosotros. Pero aquí hay unos 3 o 4 payasos, porque eso es lo que son, unos payasos... Discúlpenme, entonces, que me esté gastando tiempo, porque solo me dieron 8 minutos. Entonces, para los organizadores, para la próxima, un poquito más de tiempo, de organización...”,