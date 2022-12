Por nuevo look, a Kimberly Reyes le dicen “la Kim Kardashian colombiana”

Kimberly Reyes apareció en Instagram con un nuevo look que confundió a más de un seguidor.

De acuerdo con algunos usuarios, cuando la vieron pensaron que era Kim Kardashian.

La costeña publicó una foto en la que aparece con el cabello negro y largo, cambio que aseguró era solo para una sesión de fotos, para la cual usó peluca.

Según la actriz, es fan de cambiar y verse diferente.

“¿Alguna vez has hecho el intento de verte diferente? ¿Eres de las que cambias mucho de looks o de las que mantiene el mismo por años? Yo amo las pelucas, los colores, el maquillaje y la versatilidad que da jugar con algunos elementos por diversión. En mi carrera me ha servido mucho nunca aferrarme a un solo estilo y permitirme experimentar con todo lo que puedo”, escribió.

Aunque recientemente se había mostrado con el pelo rojo, por el papel de ‘La diabla’ que interpretará en la serie ‘Sin senos sí hay paraíso’, los admiradores de Reyes le hicieron saber que “con cualquier cosa que se haga se ve bien”.

¿Se parecen? Juzga tú mismo:

