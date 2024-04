Así llegó Jota Pe Hernández al senado de la república; cambió la casa por periódicos

El panorama político colombiano ha sido testigo de una nueva figura que ha emergido desde las entrañas de la sociedad civil, Jota Pe Hernández, un hombre que pasó de ser un crítico incisivo en redes socialesa ocupar un escaño en el Senado de la República. Su ascenso meteórico ha dejado perplejos a muchos, pero para él, este viaje hacia la política era simplemente un paso natural en su evolución como agente de cambio.

El camino hacia la política para Hernández no fue convencional. En lugar de los pasillos universitarios o los círculos elitistas, su travesía comenzó en la jungla de las redes sociales, donde se destacaba por su capacidad para señalar las deficiencias del sistema y denunciar la corrupción sin miedo ni tapujos. Sin embargo, un día recibió una propuesta que cambiaría el curso de su vida.

El senador estuvo en el programa El Klub de La Kalle, y contó que lo convencieron de que quedarse en las críticas era fácil, pero intentar cambiar las cosas desde adentro era el verdadero desafío, confesó Hernández en una entrevista exclusiva. También confeso que tuvo que hacer muchas cosas para llegar: "No pensé que me fuera a involucrar al nivel que me involucré, de vender mi casa y cambiarla por periódicos. Yo vendo mi casa y la cambio por 500 mil periódicos", agregó con determinación.

La decisión de dejar atrás su hogar y adentrarse en el mundo de la política fue un paso audaz y arriesgado, pero para Hernández, era la única opción coherente con sus ideales y su deseo de generar un impacto real en la sociedad. Con valentía y convicción, se unió a un partido político y se lanzó como candidato al Senado de la República.

Su campaña electoral fue un torbellino de energía y compromiso, donde recorrió cada rincón del país, llevando su mensaje de cambio y esperanza a todos los estratos sociales. Sin embargo, el camino hacia el Senado no estuvo exento de obstáculos. Hernández tuvo que enfrentarse a la maquinaria política tradicional, que veía con recelo su ascenso desde las bases populares.

Pero su determinación y el apoyo inquebrantable de sus seguidores lo llevaron a la victoria. Jota Pe Hernández logró asegurar un escaño en el Senado de la República, convirtiéndose en una voz disidente dentro de una institución dominada por la vieja guardia política. Su llegada marca un hito en la historia política del país, demostrando que el poder del pueblo puede trascender las barreras establecidas.

