Auxiliares de la Policía implicados por robar a una mujer en TransMilenio

Recientemente en la Avenida Caracas con calle 23 sur de Bogotá , un grupo de delincuentes atracaron y apuñalaron en varias oportunidades a una mujer en un bus de TransMilenio.

Luego de varios días, las autoridades lograron capturar a tres de los responsables y, de acuerdo con el padre de la víctima, dos de ellos eran auxiliares de la Policía.

La víctima del suceso identificada como Lina María Urbano, habló para los medios de comunicación y expresó: “Fueron tres puñaladas las que me dieron en la mano. Una iba directamente al corazón. Gracias a Dios puse la mano para que no me hirieran”.

En las últimas horas, su papá ofreció detalles sobre las investigaciones realizadas por parte de las autoridades.

“Me confirman que estaban prestando el servicio militar, no con el Ejército, sino con la Policía Nacional. Es triste que personajes como estos manchen la buena imagen de la Policía, ella nos brinda la protección, la seguridad”, insistió Luis Enrique Urbano, familiar de la mujer.

Posteriormente se confirmó que los presuntos malhechores sí hacían parte del cuerpo policial.