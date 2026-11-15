Universidad responde por denuncia del gato Rogelio: ¿la orden era practicarle la eutanasia?

La Fundación Universitaria San Martín se pronunció nuevamente sobre el caso de Rogelio, el gato que habría sido sometido a una intervención quirúrgica en medio de una práctica académica y que terminó con graves complicaciones de salud.

Esta vez, la institución aseguró que el procedimiento no estaba autorizado y anunció una investigación interna para establecer qué ocurrió y quiénes tuvieron responsabilidad.

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El pronunciamiento llamó la atención porque contrasta con la primera explicación que había entregado la universidad sobre lo sucedido.

Inicialmente, la institución sostuvo que el animal había sido llevado por un médico veterinario externo, quien también era estudiante de posgrado y habría autorizado la intervención.



En esa primera versión, la Fundación Universitaria San Martín señaló que el procedimiento se había realizado bajo supervisión docente y que, al terminar, el profesor encargado había reportado una mejoría en las condiciones del felino.



Sin embargo, en su comunicación más reciente, la institución tomó distancia de lo ocurrido y aseguró que la cirugía no correspondía a una actividad académica autorizada. También explicó que el ejercicio debía desarrollarse con un biomodelo y no con un animal vivo.

Universidad San Martín dice que la cirugía al gato Rogelio no estaba autorizada

En sus comunicados oficiales, la Fundación Universitaria San Martín manifestó que la intervención realizada al felino no contaba con autorización institucional.

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La universidad sostuvo que la práctica académica debía llevarse a cabo utilizando un biomodelo, por lo que el procedimiento con un animal vivo no correspondía a las actividades autorizadas por la institución.

Además, anunció la apertura de una investigación interna para determinar las responsabilidades de quienes participaron en lo sucedido. También expresó su disposición de colaborar con las autoridades competentes para esclarecer el caso.

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Este nuevo pronunciamiento contrasta con la información que había entregado inicialmente la institución, cuando explicó que Rogelio había llegado por medio de un médico veterinario externo que también cursaba estudios de posgrado.

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“La orden final era la eutanasia”: lo que se conoce sobre Rogelio

El caso se hizo público después de que la senadora Andrea Padilla denunciara lo sucedido con el felino, que en los registros de la universidad habría sido identificado con el nombre de Tom.

De acuerdo con la información que recibió la congresista, el gato habría sido sometido a una intervención en el tórax, durante la cual le habrían retirado parte de un pulmón. También habría sido intervenido el esófago.

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Uno de los detalles más delicados de la denuncia tiene que ver con lo que habría ocurrido después de la cirugía. Según lo expuesto por Padilla, al finalizar el procedimiento existía una orden para practicarle la eutanasia al animal.

Sin embargo, uno de los estudiantes habría impedido que esto sucediera y Rogelio terminó siendo trasladado a una clínica veterinaria especializada para recibir atención.

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La congresista también cuestionó las condiciones en las que se habría desarrollado la práctica y pidió que el gato no fuera devuelto a los estudiantes que lo reclamaban, teniendo en cuenta que el caso ya estaba en conocimiento de las autoridades.

#Actualidad | La clínica que atiende al gato 'Rogelio' informó que presenta una evolución clínica favorable, permanece estable, responde al tratamiento y ya come por sí mismo, aunque continúa hospitalizado luego de ser sometido a una intervención quirúrgica durante una práctica académica en la Universidad San Martín. Vía @alissontorresh1 https://t.co/v2vIVVHFXe — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 13, 2026

¿Cómo está Rogelio después de la intervención?

Mientras se conocen nuevos detalles sobre las versiones entregadas por la universidad y la denunciante, el estado de salud del gato también ha generado expectativa.

Después de salir de las instalaciones donde habría sido intervenido, Rogelio llegó a una clínica veterinaria con diferentes complicaciones. Según la información compartida sobre su valoración, presentaba debilidad generalizada, reflujo, hipotermia y anemia.

Además, los profesionales identificaron varias heridas e incisiones en su cuerpo, por lo que necesitó atención especializada.

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Entre los procedimientos que requirió estuvieron la instalación de una sonda para suministrarle alimento y una transfusión e infusión de sangre con potasio.

No obstante, la actualización más reciente entregada por el centro veterinario reportó una evolución favorable. El felino permanece estable, responde al tratamiento y ya consigue alimentarse por sí mismo.

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Aunque todavía continúa hospitalizado, esta mejoría representa un cambio frente a las condiciones delicadas en las que llegó a la clínica después de la intervención.