¿Colombianos necesitan visa para Canadá en 2025? Guía rápida para no fallar en tu viaje

En medio del creciente interés de colombianos por viajar a Canadá, vuelve a surgir una de las preguntas más frecuentes en 2025 , si es necesario tener visa para ingresar a territorio canadiense.

La respuesta es sí , y es importante tener claridad sobre los requisitos y procedimientos para evitar contratiempos al momento de planear un viaje a ese país.

¿Por qué se mantiene la exigencia de visa?

Colombia es uno de los países que no está exento del requisito de visa para entrar a Canadá.

Aunque se discutió en distintos momentos la posibilidad de flexibilizar esta medida, el gobierno canadiense mantiene vigente la exigencia de visa de visitante, visa de turismo o visitante temporal, para los ciudadanos colombianos. Este requerimiento permite controlar el flujo migratorio y garantizar la seguridad del país.

¿Qué tipo de visa se necesitas?

El documento exigido es la visa de visitante (Visitor Visa – Temporary Resident Visa, TRV), la cual permite entrar a Canadá por un período máximo de seis meses. Este documento no habilita para trabajar o estudiar, salvo que se tramite una autorización adicional.

¿Cuáles son los requisitos?

De acuerdo con la información de la pagina de la Embajada de Canadá, estos son los requisitos fundamentales para los colombianos que deseen aplicar:



Pasaporte vigente.

Prueba de fondos económicos suficientes para el viaje.

Carta de invitación (opcional, pero puede fortalecer la solicitud).

Itinerario del viaje.

Historial de viajes anteriores (si aplica).

Documentos que acrediten vínculos con Colombia (como empleo estable, propiedades, familia, etc.).

Justificación del motivo del viaje.

Examen biométrico (huellas y foto).

Pago de tasas consulares.

Además, los solicitantes deben demostrar que no tienen intención de permanecer de forma ilegal en el país y que retornarán a Colombia al finalizar su visita.

Conoce cuánto cuesta la visa para Canadá /Foto: Getty Images

¿Cuánto cuesta y cómo se tramita la visa de Canadá?

El costo de la visa es de 100 dólares canadienses (aproximadamente 370.000 pesos colombianos , sujeto al cambio del día). El proceso se realiza en línea a través del sitio web oficial de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC): www.canada.ca .

Tras completar el formulario, el sistema indicará si es necesario acudir a un Centro de Recepción de Solicitudes de Visado (VAC) para la toma de datos biométricos. En Colombia, los VAC están ubicados en Bogotá, Medellín y Cali.

¿Y si tengo visa estadounidense sirve para ingresar a Canadá?

Un dato importante es que los colombianos que cuenten con una visa estadounidense vigente pueden aplicar a una Autorización Electrónica de Viaje (eTA), siempre y c uando lleguen a Canadá por vía aérea . Esta autorización es más económica (7 dólares canadienses) y rápida de obtener. No obstante, no aplica si se ingresa por tierra o mar.

El tiempo estimado de procesamiento varía, pero actualmente puede tardar entre 15 y 45 días hábiles dependiendo de la época del año y la carga de trabajo del consulado.